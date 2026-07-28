ZRAČNI MARATON
VIDEO / Milijuni pratili rekordan let čudesnog Airbusa: Direktno iz Australije u Europu od 2027.
Airbus je završio maratonski probni let od više od 24 sata kada je mlažnjak A350, koji struka razvija za rekordno duge komercijalne letove, u utorak iz Melbournea doletio u Francusku.
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Testiranje označava ključan korak u Qantasovu projektu Sunrise, čiji je cilj pokrenuti najdulje putničke komercijalne usluge na svijetu i preoblikovati putovanja na dugim relacijama bez slijetanja između Australije i Europe.
Posebno prilagođeni putnički zrakoplov A350-1000ULR trebao bi 2027. obaviti svoj prvi let na izravnoj ruti Sydney-London australskog prijevoznika.
Drugi najpraćeniji let ikad
Airbus provodi dvomjesečnu probnu kampanju zrakoplova od lipnja. Tvrtka je objavila kako je letjelica, s dodatnim spremnikom goriva, u zraku provela 24 sata i 24 minute, prešavši bez zaustavljanja 23.075 km. Zrakoplov je na kraju sletio u tvornicu Airbusa u francuskom Toulouseu.
Aplikacija za praćenje letova Flightradar24 objavio je da je to bio drugi dosad najpraćeniji let, nakon onoga iz 2024. koji je prevozio lijes kraljice Elizabete II. Let zrakoplova prema sjeveru preko Kanade na Flightradaru24 pratilo više od 3,6 milijuna ljudi.
Direktni letovi Sydney-London i Sydney-New York
Godine 2005. Boeing 777-200LR Worldliner preletio je 21.601,7 km od Hong Konga do Londona za 22 sata i 42 minute.
Qantas je naručio 12 modificiranih zrakoplova A350-1000ULR, dizajniranih za povezivanje istočne obale Australije s Londonom i New Yorkom za oko 20 sati.
Cilj mu je skratiti petodnevno putovanje "Kangaroo rutom" do Londona u jedan let koji će trajati između 19 i 21 sat, ovisno o ruti i vjetrovima.
Prvi zrakoplov koji nosi 20.000 litara goriva i može primiti 238 putnika trebao bi biti isporučen u travnju 2027. Qantas očekuje da će od listopada 2027. obavljati izravne dnevne letove na liniji Sydney - London.
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