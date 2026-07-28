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Hrvatski lovački savez: Virus afričke svinjske kuge ne dolazi iz lovišta, kriv je šverc svinja
Hrvatski lovački savez odbacio je u utorak tvrdnje da virus afričke svinjske kuge (ASK) "dolazi iz lovišta" ili da ga u gospodarstva unose lovci, a s druge strane apostrofirao intenzivni i odgovorni terenski rad lovaca, koji su samo od petka do ponedjeljka odstrijelili 442 divlje svinje.
Hrvatski lovački savez je priopćio da nastavlja provoditi sve aktivnosti dogovorene s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi suzbijanja afričke svinjske kuge te zaštite domaćeg svinjogojstva.
Tako je u razdoblju od 24. do 27. srpnja na području pet županija u aktivnostima na terenu sudjelovalo 3.517 lovaca, pri čemu je ostvareno 4.145 izlazaka u lovišta, izvršen je odstrel 442 divlje svinje, provedeno je 57 organiziranih istjerivanja divljači iz kukuruza i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno je 1.258 pretraga lovišta radi pravodobnog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, a pronađena je i jedna lešina divlje svinje na području Virovitičko-podravske županije te je s njom postupano u skladu s propisanim biosigurnosnim mjerama, pobrojao je Hrvatski lovački savez u tjednom izvješću lovačke aktivnosti.
Kaže da ti podaci najbolje potvrđuju koliko su hrvatski lovci prisutni na terenu i koliko ozbiljno pristupaju provedbi svih mjera koje su dogovorene s nadležnim tijelima.
Pojačani nadzor
Osim provedbe odstrela i nadzora populacije divljih svinja, napominje da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere, uključujući dezinfekciju vozila, opreme i mjesta provedbe aktivnosti, dok se sa svakim odstrijeljenim grlom postupa isključivo sukladno naredbama.
Istodobno se svakodnevno obilaze lovišta, prate promjene na terenu te o svim zapažanjima lovačka društva preko županijskih saveza bez odgode izvještavaju Hrvatski lovački savez.
Lovci kažu i da posebno ohrabruje činjenica da u najvećem broju lovišta tijekom izvještajnog razdoblja nisu uočene lešine, što pripisuju pojačanom nadzoru koji omogućuje pravodobno uočavanje svih promjena na terenu te učinkovitiju provedbu mjera zaštite.
Aktivnosti na području cijele Hrvatske
Između ostalog, Hrvatski lovački savez kaže da se njegove aktivnosti i lovačkih društava ne provode samo na području županija obuhvaćenih pojačanim mjerama, već se biosigurnosne mjere, pojačani nadzor lovišta i odgovorno gospodarenje populacijom divljih svinja kontinuirano provode na području cijele Hrvatske, uključujući i područja na kojima afrička svinjska kuga do danas nije potvrđena, a radi "pravodobnog sprječavanja pojave i širenja bolesti te očuvanja populacije divljih svinja i domaćeg svinjogojstva".
Podsjeća kako dosadašnja službena istraživanja upućuju na to da početni unos virusa afričke svinjske kuge u Hrvatsku nije bio povezan s populacijom divljih svinja, već s ljudskim faktorom i unosom bolesti među domaće svinje nezakonitim aktivnostima povezanim s prometom i unosom životinja, to jest "švercom".
"Slijedom navedenog, odbacujemo tvrdnje da virus afričke svinjske kuge 'dolazi iz lovišta' ili da ga u gospodarstva unose lovci. Takve tvrdnje nisu potvrđene službenim nalazima, dok su lovci upravo jedan od ključnih partnera u sustavu praćenja, provedbe biosigurnosnih mjera i suzbijanja bolesti. Svojim svakodnevnim angažmanom na terenu hrvatski lovci doprinose ranom otkrivanju mogućih promjena, kontroli populacije divljih svinja i zaštiti domaćeg svinjogojstva", poručili su iz lovačkog saveza.
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