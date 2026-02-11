Oglas

sigurnosni stručnjak

Letica: Europa je izložena vrlo snažnom djelovanju ruskih obavještajnih službi

author
N1 Hrvatska
|
11. velj. 2026. 12:12

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sigurnosni stručnjak Ante Letica. Razgovarali su o Jeffreyju Epsteinu, implikacijama objavljivanja ogromne količine donedavno povjerljivih dokumenata i najvećim sigurnosnim prijetnjama Europi i svjetskom miru.

