Letica: Europa je izložena vrlo snažnom djelovanju ruskih obavještajnih službi

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sigurnosni stručnjak Ante Letica. Razgovarali su o Jeffreyju Epsteinu, implikacijama objavljivanja ogromne količine donedavno povjerljivih dokumenata i najvećim sigurnosnim prijetnjama Europi i svjetskom miru.

Podijeli

Oglas