Marinović: Cilj nam je realizacija zelene tranzicije
21. kol. 2025. 10:03
| Novi dan
Gošća našega Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Ana Marinović iz sektora za industriju i razvoj Hrvatske gospodarske komore. Razgovarali su o održivom razoju i održivom financiranju te izazovima koji s dolaze s implementacijom tih strategija.
