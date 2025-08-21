Oglas

HGK

Marinović: Cilj nam je realizacija zelene tranzicije

author
N1 Hrvatska
|
21. kol. 2025. 10:03

Gošća našega Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Ana Marinović iz sektora za industriju i razvoj Hrvatske gospodarske komore. Razgovarali su o održivom razoju i održivom financiranju te izazovima koji s dolaze s implementacijom tih strategija.

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO ana marinović video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ