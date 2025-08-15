Oglas

Analiza pravosuđa

Miljević o šefu Vrhovnog suda: Vladu i njezinog čelnika ne treba ništa ni pitati

N1 Hrvatska
15. kol. 2025. 13:48

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Veljko MIljević, odvjetnik i pravni stručnjak koji je komentirao činjenicu da Republika Hrvatska i dalje, nakon tri javna poziva, nema predsjednika Vrhovnog suda.

