Analiza pravosuđa
Miljević o šefu Vrhovnog suda: Vladu i njezinog čelnika ne treba ništa ni pitati
N1 Hrvatska
15. kol. 2025. 13:48
| Novi dan
0komentara
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Veljko MIljević, odvjetnik i pravni stručnjak koji je komentirao činjenicu da Republika Hrvatska i dalje, nakon tri javna poziva, nema predsjednika Vrhovnog suda.
