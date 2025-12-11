Oglas

Sunčana Roksandić

Profesorica s Pravnog fakulteta: O korupciji se treba kontinuirano educirati

Nina Kljenak
11. pro. 2025. 11:04

Sunčana Roksandić, predstojnica Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o korupciji u Hrvatskoj. "Kontinuirano najveći rizik korupcije u Hrvatskoj i drugim članicama EU-a upravo je područje spajanja interesa javnog i privatnog sektora, rješenje je transparentnost i ne trebaju nam ulasci u međunarodne organizacije da nas usmjere na veću transparentnost ili da javnim kompanijama upravljaju stručnjaci", navodi profesorica. S obzirom na to da je na čelu Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima javne vlasti, navodi da se o pitanjima korupcije treba kontinuirano educirati.

Teme
