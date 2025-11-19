Oglas

Predsjednik Udruge VeDRA

Ranko Britvić odgovorio Ivanu Anušiću: To je stavljanje mete na nas! Ministre, sramite se

N1 Hrvatska
19. stu. 2025. 12:01

Ranko Britvić, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista, bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Vukovara i bacanje vijenaca u Dunav u spomen na Vukovarce srpske nacionalnosti, civile koji su nevini ubijeni tijekom 1991.

