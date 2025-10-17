Oglas

"Po babi i stričevima"

Bivši HDZ-ovi ministri na sudu, tvrde da nisu krivi

author author
N1 Info , Hina
|
17. lis. 2025. 12:10
17.10.2025., Zagreb - Pocetak (iz drugog pokusaja) sudjenja u aferi Po babi i stricevima. Optuzeni su bivsi ministri Darko Horvat, Tomislav Tolusic, Boris Milosevic i Josip Aladrovic te gradonacelnik Zupanje Damir Juzbasic. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Četvorica bivših članova vlade u petak su na zagrebačkom Županijskom sudu kazali da nisu krivi za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenih u aferi 'Po babi i stričevima'.

Oglas

Optužbe su na početku suđenja odbacili Darko Horvat, prvi ministar uhićen tijekom mandata te bivši ministri Tomislav Tolušić, Josip Aladrović i nekadašnji potpredsjednik vlade Boris Milošević.

Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Tolušićev izostanak u rujnu vještak ocijenio opravdanim

Suđenje je trebalo početi 19. rujna, ali je odgođeno zbog Tolušićeva nedolaska. Ispričao se bolešću, a sudski vještak je danas na sudu ocijenio da je izostao opravdano.

Zagreb
Goran Stanzl/PIXSELL

Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz Horvatovog slučaja proizašla istraga protiv Aladrovića

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.

Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.

Teme
Boris Milošević Damir Juzbašić Darko Horvat Josip Aladrović Tomislav Tolušić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (7)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (7)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ