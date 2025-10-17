Uskok predložio 70-ak svjedoka protiv četvorice bivših HDZ-ovih ministara koji su odbacili krivnju

"To su obavijesti koje radi policija kad analizira određene dokaze koje je provela i to dostavlja u spis. Takva jedna analitička obavijest je, među ostalim, i danas u ovome što je kolega dostavio u novom popisu dokaza”, istaknula je Drenški Lasan. Dodala je da smatra kako to uopće nisu dokazi i da postoje stavovi Vrhovnog suda i Visokog kaznenog suda koji to potvrđuju.