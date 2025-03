Kujundžić: Zakon nas promatra kao poluroditelje, a Vlada odbija to ispraviti

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Ante Kujundžić, kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije iz redova Mosta gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu. Komentirao je najavljenu kandidaturu za župana, kao i izmjene Zakona o porodiljnim naknadama koje nisu naišle na razumijevanje kod vladajuće većine.

Županija koju planira osvojiti na nadolazećim izborima desetljećima je u rukama HDZ-a.

“Obveza je svih nas uzdrmati tu utvrdu. Ljudi očekuju promjene, no kad treba ući u političku arenu osjećaju nekakav strah, a to je jasan indikator da je pitanje koliko smo mi društvo koje je demokratsko”, započinje Ante Kujundžić.

“Provjetravanje” Splitsko-dalmatinske

Kako kaže, u Županiji ljudi strahuju “zbog posla, neke nove prilike, subvencije pa radije ostanu po strani. Nužno je otvoriti prostore da uđe “novi vitar” i to je u figurativnom smislu potrebno našoj županiji – jedno provjetravanje na svim razinama; i upravljačkim, i financijskim”; ističe i dodaje koji je njegov osobni motiv bio za uključenje u utrku za župana.

“Mladi ljudi iz tih struktura ostanu negdje po strani i to je meni osobno bio alarm da trebam probati ući u tu trku”, rekao je.

“Naša zdrava logika govori da vertikala vlasti postoji, ona je i nužna da bi se određeni projekti realizirali. To pali jedan alarm; znači da netko tko nije dio određene političke strukture u toj vertikali nema nikakva politička prava”, postulira MOST-ovac.

HDZ-ova vlast kao indijansko pleme

Govori da je puno stvari na području županije napravljeno zahvaljujući “omotnicama Europske unije”. Kritičan je prema postojećoj vlasti za koju kaže da se ponaša poput “nekog indijanskog plemena koji zgrabi plijen pa ga međusobno podijeli.”

Što je s nezavisnim gradonačelnicima i načelnicima u toj vertikali?

“Oni dobiju neka mrvičasta sredstva koja su zapravo alibi neke jednakosti. Dalmatinska zagora se pokušava pretvoriti u oblik nekog rezervata zaštićenog od kapitalnih investicija”, primjećuje on i pita se je li to domena države ili županije.

Dalmatinska zagora kao poligon

“Oni Dalmatinsku zagoru promatraju kao poligon na koji će graditi npr. vjetroturbine koje nosi HEP, a iza kojih se krije neki drugačiji investitor uz blagoslov Splitsko-dalmatinske županije”, govori i spominje probleme prometne povezanosti i infrastrukturne nedostatke.

“Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska i dio Šibensko-kninske županije daju ogroman kolač proračunu zbog turizma, a nismo zauzvrat dobili ni obećane prometnice, a stalno se izrađuju neke studije, projekti… To traje već 20 godina”, rekao je.

Kujundžić: Moja je plaća narasla 70 posto, a naknada za samohrane roditelje 50 eura Na posvajanje se u Hrvatskoj čeka tri godine: “Zbog tromosti sustava propuštamo djeci pružiti dostojan život”

Kujundžić je u Saboru rekao da je u Hrvatskoj dobro samo ako ste političar. Je li se referirao na povećanje plaća državnim službenicima?

“Osjećaš sram. Politika je sama sebe htjela dovesti u situaciju u kojoj se političarima ne vjeruje jer se tako dovela do situacija da veći dio birača ne konzumira izbore”, smatra Kujundžić i naglašava “politika se izdvojila na razinu zaštićene vrste, kaste. U Saboru imamo cijeli niz zastupnika koji najčešće dođu samo na glasovanje ili kad se nešto dobro zakuha. Političarima su narasle plaće 70 posto, a ta povišica je puno veća nego medijalna plaća u RH i to postavlja pitanje – je li hrvatski političar svjestan koliko nešto košta u dućanu, koliko prosječno domaćinstvo potroši na mjesečnoj bazi?”, pita se on.

Zakon o porodiljnim naknadama

Kujundžić je kao oporbeni političar predložio niz amandmana na Zakon o porodiljnim naknadama od kojih nijedan nije prihvaćen.

“Ja sam tri i pol godine bivšoj državnoj tajnici predlagao stvari koje treba promijeniti – rodiljni dopust i naknada prilikom samog posvojenja. Nekom se godinama utiho, bez političkog žicarenja s ciljem da se nešto izmijeni, nešto predlaže, a na kraju se unutar zakonskog prijedloga ne nađe niti zarez onoga što se predlagali. Stavci, članci zakona uopće nisu dirani”, pojasnio je.

Do izjednačavanja roditelja koji usvajaju djecu, usprkos govoru Kujundžića u sabornici – nije došlo. Državna tajnica ipak je ocijenila da je Vlada uspješna u tom socijalnom segmentu.

“Dali smo im drugu šansu – da u idućih šest mjeseci vrate na dnevni red Zakon o porodiljnim naknadama kako bi ispravili nepravdu radi koje su zakonski posvojitelji definirani kao poluroditelji. I taj su zaključak odbili. Nisu ostavili nikakav prostor za djelovanje. Hrvatska politika je tvrdokožna i ne osjeća život naroda”, zaključuje Kujundžić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.