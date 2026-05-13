Anušić o sustavu Trophy i Leopardima: Ne postoji oprema koja se ne može uništiti, sve ima svoju slabu točku

"Nije teorija, Oružane snage su opremljene dronovima, radi se FPV dronovima koji su na raspolaganju pripadnicima temeljnog vojnog osposobljavanja. Oni rade s dronovima prvo teoretski, a onda i operativno. Imaju dronove za vježbe i s njima vježbaju. Jedan dio mladića i djevojaka koji rade s dronovima nakon kratkog vremena mogu preuzeti ulogu instruktora u upravljanju dronovima, to im leži i dobro se snalaze. Vrhunski to odrađuju i instruktori to potvrđuju. Uče i rade s dronovima i nastavit će to raditi. Rat u Ukrajini je pokazao drugi način ratovanja, rat se preselio u zračni prostor. Oružane snage su skoro godinu dana opremljene besposadnim letjelicama, Bayraktarima i nastavljamo se dalje opremati sustavima koji će biti na raspolaganju Oružanim snagama. Hrvatska vojska to radi, priprema se, obučavamo se i to je definitivno nova era za Oružane snage, ne samo Hrvatske nego i cijelog svijeta, mijenja se paradigma."