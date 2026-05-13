Anušić o sustavu Trophy i Leopardima: Ne postoji oprema koja se ne može uništiti, sve ima svoju slabu točku
Ministar obrane Ivan Anušić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o obrambenoj politici Hrvatske.
Prvi ročnici izašli su iz vojarni i završili su temeljno vojno osposobljavanje. Kako je prošlo?
"Iznenađujuće dobro. Puno smo radili i pune dvije godine smo pripremali projekt. Odlično je počeo, trajao i završio. Prvi naraštaj je završio temeljno vojno osposobljavanje i uskoro nam dolazi drugi naraštaj, koji će biti povećan za 100 ročnika, s 800 dižemo na 900, a već u kolovozu ćemo imati 1000. Veliki je odaziv, 97 posto je onih koji se odlučuju na temeljno vojno osposobljavanje, a 2 ili 3 posto je onih koji se pozivaju na priziv savjesti. Prezadovoljni smo", rekao je ministar Ivan Anušić.
"260 mladića i djevojaka je odlučilo ostati u Oružanim snagama"
Što su ročnici naučili?
"Od njih možemo očekivati sve sposobnosti i znanja koja ima pripadnik kopnene vojske Oružanih snaga Republike Hrvatske. Došli su do jedne razine osposobljenosti, a to je pješak-strijelac, koji barata s naoružanjem. Barataju s vještinama samozaštite, borilačkim vještinama, obrambenim, vještinama preživljavanja u prirodi, upravljanjem dronovima, vještinama taktičkih operacija na razini Oružanih snaga, vještinama prve pomoći, socijalnim vještinama koje su u ova dva mjeseca naučili."
Je li jedan dio njih odlučio ostati u Oružanim snagama?
"Je, od njih 800, 260 što je ogromna brojka u odnosu na prijašnje godine. Veliki je interes mladih za temeljno vojno osposobljavanje, a onda kasnije i za karijeru u Oružanim snagama. 260 mladića i djevojaka je odlučilo ostati i ako tom dinamikom nastavimo i dalje, vrlo ćemo brzo popuniti ono što imamo za zadatak popuniti, a to je i broj pričuvnih snaga i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske."
"Do 2030. godine bit ćemo gotovi sa svim procesima"
Koliko nam treba vremena za popunjavanje pričuvnih snaga Republike Hrvatske?
"2030. godina će biti godina kada ćemo završiti proces modernizacije i popunjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske. Do 2030. godine bit ćemo gotovi sa svim procesima koje smo započeli."
"Nova era za Oružane snage"
Paradigma ratovanja se snažno mijenja i dronovi imaju sve veću i važniju ulogu. Kako izgleda taj dio programa?
"Nije teorija, Oružane snage su opremljene dronovima, radi se FPV dronovima koji su na raspolaganju pripadnicima temeljnog vojnog osposobljavanja. Oni rade s dronovima prvo teoretski, a onda i operativno. Imaju dronove za vježbe i s njima vježbaju. Jedan dio mladića i djevojaka koji rade s dronovima nakon kratkog vremena mogu preuzeti ulogu instruktora u upravljanju dronovima, to im leži i dobro se snalaze. Vrhunski to odrađuju i instruktori to potvrđuju. Uče i rade s dronovima i nastavit će to raditi. Rat u Ukrajini je pokazao drugi način ratovanja, rat se preselio u zračni prostor. Oružane snage su skoro godinu dana opremljene besposadnim letjelicama, Bayraktarima i nastavljamo se dalje opremati sustavima koji će biti na raspolaganju Oružanim snagama. Hrvatska vojska to radi, priprema se, obučavamo se i to je definitivno nova era za Oružane snage, ne samo Hrvatske nego i cijelog svijeta, mijenja se paradigma."
Koliko vojska ima dronova koje koriste u svrhu obuke?
"U procesima obučavanja dolazi i do uništavanja drona, opreme, ali to je normalno, bez toga neće naučiti kako raditi s dronovima. Dronova imamo koliko god nam treba, dronove proizvode naše tvrtke."
Postavlja se pitanje protuzračne obrane, kako stojimo na tom planu?
"Napravljeni su određene studije i procjene sustava i sistema koji su najbolje upotrebljivi, prvenstveno na geostrateški položaj i oblik Hrvatske kao države. To se sve treba izvagati. Taj dokument je gotov i mi ćemo vrlo brzo donijeti odluku s kim i u kojem sustavu ćemo komunicirati i u koji sustav implementirati naše Oružane snage. Proces modernizacije i opremanje Oružanih snaga do 2030. godine će biti u potpunosti gotov.
Je li za sustav protuzračne obrane potrebno pola milijarde eura?
"Otprilike je to red veličine sustava koji bi trebao Hrvatskoj. Kada se donese odluka o nabavi, dogovara se isporuka, a rok isporuke je do dvije godine, za neke sustave i tri godine. Ako brzo donesemo odluku do 2029. godine bi trebali imati taj sustav."
Razgovara se o korvetama, kakva je tu situacija?
"I premijer je najavio opremanje Hrvatske ratne mornarice dvjema korvetama. One su dužine stotinu metara. Stigle su određene i analize i okvirne ponude zemalja za izgradnju korveta. Još se to analizira, a Hrvatska ratna mornarica će odlučiti koja je optimalna za Jadran."
Što se tiče sustava Trophy, je li problem ono što se događa u Libanonu - gdje Hezbolah uništava izraelske tenkove koji su opremljeni tim sustavom Trophy?
"Prvo da razbijemo mit - ne postoji oprema ni naoružanje koje se ne može uništiti, sve ima svoju slabu točku pa tako i tenkovi. Trophy je integralni sustav Leoparda. Radi se o najnovijim i najmoćnijim tenkovima."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
