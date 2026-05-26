ČISTI SE I JARUN
Tomašević poslušao Drito: Radi se na reviziji gradskih sportskih saveza
Na Dan državnosti i Dan branitelja grada Zagreba, 30. svibnja, održat će se tradicionalni prijem za udruge proistekle iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje u palači Dverce, a u "Lisinskom" svečana akademija, najavio je u utorak gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"S obzirom da je 35. godišnjica, ove godine ćemo u 'Lisinskom', u subotu, u 17 sati imati svečanu akademiju zajedno s pričuvnim brigadama grada Zagreba", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare. To je, dodao je, prilika da Grad zahvali svim svojim braniteljima na žrtvi koju su podnijeli.
Najavio je i proslavu Dana grada Zagreba, 31. svibnja, u 11 sati u Gradskoj skupštini gdje će se održati svečana sjednica i dodijeliti nagrade i priznanja zaslužnima u zadnjih godinu dana u različitim djelatnostima.
Vezano za davanje na korištenje prostora mjesne samouprave, a što je jedna od točaka dnevnog reda sjednice Gradske skupštine 28. svibnja, Tomašević je rekao da se radi o odluci koja je bila na javnom savjetovanju i na konzultacijama, a gleda se na koji način se mogu ti prostori koristiti komercijalno. Tu, kaže, dolazi do nekih različitih razmišljanja vezano za cijene i o tome se vodi i dalje rasprava. Istaknuo je da se uređuje korištenje tih prostora i povremeno i redovno i komercijalno.
Što se tiče sanacije dugovanja Doma zdravlja Zagreb - Centar i Dječje bolnice Srebrnjak, što je također na dnevnom redu predstojeće skupštinske sjednice, gradonačelnik kaže da se radi o odluci koju imaju svake godine gdje uvijek zbog kašnjenja ili lošeg sustava financiranja javnog zdravstva u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, moraju iz proračuna sanirati dugove zdravstvenih ustanova.
O čišćenju jezera Jarun
Na pitanje kada će početi čišćenje jezera Jarun jer braća Sinković upozoravaju da je nemoguće trenirati, Tomašević je rekao da na tom projektu rade s Hrvatskim vodama te da uskoro kreće javna nabava za radove izvlačenja sedimenta, a što nije napravljeno od kada je nastao Jarun, znači od Univerzijade (1987. godine).
Uz Jarun, za kupanje će ove sezone biti otvoren i Bundek. Ustanova Upravljanje sportskim objektima izvijestit će kada će biti otvorena sezona, a već godinama je problem nedovoljan broj spasioca.
Revizija gradskih sportskih saveza
Gradonačelnik je najavio i da se radi na reviziji gradskih sportskih saveza, a što je na prošloj skupštinskoj sjednici tražio oporbeni Drito.
U hotelu Esplanade otvorio je dvodnevnu Međunarodnu konferenciju o inovativnim prometnim rješenjima, u organizaciji POLIS-a i Grada Zagreba, na kojoj sudjeluju i glavna tajnica europske mreže gradova POLIS Karen Vancluysen i zamjenik gradonačelnika Rima Eugenio Patane.
Tomašević je rekao kako im je iznimna čast što su domaćini najbitnije europske mreže za pitanja održivog prometa i mobilnosti u koju se Zagreb učlanio prije dvije godine. Na konferenciji je više od 140 sudionika iz 40 europskih gradova i regija koji će izmjenjivati iskustva iz perspektive održivog prometa i mobilnosti. Iz Hrvatske je, uz Zagreb, član mreže i zagrebački Fakultet prometnih znanosti.
Najavio je da će europskim kolegama prezentirati da Zagreb prolazi kroz proces modernizacije sustava javnog prijevoza a što se posebice vidi u obnovi voznog parka, sve više je novih tramvaja proizvedenih u Zagrebu, po čemu smo, istaknuo je Tomašević, među rijetkim gradovima u Europi gdje našim ulicama voze tramvaji proizvedeni u našem gradu.
