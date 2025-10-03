Auto sletio u kanal kod Pakraca, petero prevezeno u bolnicu

Večeras oko 21.20 sati dogodila se prometna nesreća između mjesta Japage i Šeovice kod Pakraca.
Oglas
Kako javlja PU požeško-slavonska, došlo je do slijetanja osobnog automobila s ceste u putni kanal.
U autu je bilo pet osoba koje su nakon nesreće prevezene u Opću županijsku bolnicu Pakrac.
Policijski očevid u tijeku
Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti prometne nesreće. Za sada nema dodatnih informacija o težini ozljeda putnika.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 13 min.
SK
|
prije 29 min.
SK
|
prije 52 min.
Najnovije
Oglas
Oglas