Auto sletio u kanal kod Pakraca, petero prevezeno u bolnicu

N1 Info
03. lis. 2025. 22:32
Tanjug,AP/Miguel Angel Morenatti

Večeras oko 21.20 sati dogodila se prometna nesreća između mjesta Japage i Šeovice kod Pakraca.

Kako javlja PU požeško-slavonska, došlo je do slijetanja osobnog automobila s ceste u putni kanal.

U autu je bilo pet osoba koje su nakon nesreće prevezene u Opću županijsku bolnicu Pakrac.

Policijski očevid u tijeku

Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti prometne nesreće. Za sada nema dodatnih informacija o težini ozljeda putnika.

prometna nesreća

