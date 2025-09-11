Bačić: Bespravna gradnja postaje kazneno djelo

Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore (HGK) Mirjana Čagalj naglasila je da stanovanje nije samo kvadratura i cijena po kvadratu. "Stan i sve ono što ga okružuje najosjetljivija je točka društvene kohezije. To je prostor koji potiče zajedništvo, sigurnost i dostupnost izgradnje", rekla je Čagalj.