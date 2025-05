Bernardić napravio kaos na FPZG-u. Došao na sučeljavanje, iako mu je javljeno da je otkazano

Podijeli :

Fakultet političkih znanosti i Gong organizirali su za danas javni razgovor s kandidatom za gradonačelnika i aktualnim gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem. Razgovor je zamišljen kao Q&A format, u kojem će isključivo studenti i studentice postavljati pitanja. No, do toga nije došlo zbog - Davora Bernardića.

GONG je, naime, prethodno u travnju uputio poziv na sučeljavanje kandidatima, no ono je zbog nedovoljnog odaziva kandidata – otkazano.

U utorak se ipak na FPZG-u gdje je gradonačelnik trebao odgovarati na pitanja studenata pojavio sada nezavisni Davor Bernardić sa Trpimirom Golužom.

Došao je, kaže Bernardić, na sučeljavanje na koje je pozvan.

“Svjetlana Knežević iz GONG-a je uputila poziv koji sam ja odmah u travnju prihvatio da bi nam sad bilo rečeno da od sučeljavanja ništa. Inače Tomašević izbjegava sučeljavanja, a ja predlažem da kad on dođe da se sučelimo”, rekao je.

Bernardiću javljeno da je sučeljavanje otkazano, kaže da nije dobio mail

Naša reporterka Lana Horvat rekla je Bernardiću da je na uvid dobila mail u kojem mu organizatori sučeljavanja prije šest dana javljaju da se isto otkazuje jer se na njega nije odazvao dovoljan broj kandidata.

“Nisam osobno primio taj mail, no nema veze. Ja sam sučeljavanje prihvatio, čim su se dva kandidata pojavila, sučeljavanje se može održati”, ustrajan je Bernardić, inače bivši suradnik bivše gradske vlasti.

“Ne vidim razlog da se sučeljavanje izbjegava, osim ako se ne protežira za jednog kandidata od strane GONG-a”, optužuje Bernardić.

U pitanje dovodi neovisnost GONG-a: “Zašto zovu jedinog kandidata koji izbjegava sva sučeljavanja?”, inzistira i govori da je to nešto zbog čega bi svi trebali biti zabrinuti.

“Ako se to sučeljavanje ne dopusti, hoće li to značiti da je to nadgledanje glasanja u službi jednog kandidata?”, govori i poziva građane da se zapitaju u nadzor izbora od strane GONG-a.

Knežević Bernardiću: “Nasilno ste upali u prostorije Fakulteta”

Ističe da bi gradonačelnik upitao gdje je novac iz tzv. afere Hipodrom: “Ja znam da to nije lagano pitanje. Nalogodavci su očito on ili Luka Korlaet”, govori Bernardić. Koji govori da razmišlja prijaviti ovo DIP-u.

Bernardiću se obratila i projektna koordinatorica GONG-a, Svjetlana Knežević.

“Nasilno ste upali u prostorije Fakulteta”, govori Knežević obraćajući se Goluži i Bernardiću. Naglašava da je sučeljavanje otkazano.

Nadglasavajući se s organizatoricama, Goluža govori: “Očito ste u službi jedne politike. FPZG bi trebao biti jedna od kolijevka demokracije. Ovakvo totalitarističko ponašanje…”

Ubacuje se Bernardić koji okupljenima govori: “Mi smo pozvani na sučeljavanje. Nažalost GONG nije meni osobno pozvao demantij za to sučeljavanje”, tvrdi Bernardić dok Knežević uzvraća “nije istina.”

“Mi smo dovedeni u situaciju da sam se ja odazvao na sučeljavanje. Ja nemam nikakav problem da vi pitate pitanje Tomaševića na tribini. Ako je sučeljavanje otkazano, može se održati ako je na njemu prisutno dva kandidata”, ponavlja Bernardić.

“Neću raditi nikakav problem, pustit ću vas u ruke Tomislava Tomaševića, ali očekujem da se niti jedna institucija, a pogotovo nevladina udruga, ne svrstava na stranu nijednog kandidata”, rekao je Bernardić u situaciji koju je iskoristio za mini predavanje studentima Fakulteta.

Razgovor studenata s Tomaševićem, nakon kaosa, nije održan.

“Zaista jedan neugodan susret u kojem su mi se Goluža i Bernardić unosili u lice i ponavljali jedno te isto. Istina je da je inicijalno prije mjesec i pol dana organizirati sučeljavanje kandidata. Organizirali smo to i u Puli, Rijeci za ove izbore”, naglašava Svjetlana Knežević u izjavi za N1.

“Pozvan je gospodin Bernardić prije više od mjesec i pol dana je jedini koji se odazvao tom formatu. Promijenili smo format pa smo po podacima anketa, prvih četvero kandidata pozvali. Na taj format je jedino pristao Tomašević, a Bernardić nije bio pozvan jer je po tim anketama bio tek sedmi. On se danas pojavio i uvjeravao i mene i sve studente, koji nisu najbolje reagirali na njegove izjave, da njemu sučeljavanje otkazano nije. Međutim, mediji su ovdje, to je bila javna informacija”, ističe.

“Gradonačelnik je stigao, no budući da su Goluža i Bernardić ovako nasilno ušli… žao mi je što su studentima oduzeli priliku za ” rešetanje gradonačelnika” kako smo mi to zvali”, zaključuje Knežević.

