Vlada i oporba pronašli zakon za koji se i jedni i drugi zalažu

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovini predložena je, između ostalog, zabrana prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina. O istom se prijedlogu, na inicijativu SDP-a, raspravljalo u Saboru i prošlog tjedna, no vladajuća ga je većina tada odbila pod obrazloženjem da se istim pitanjem već bavi Vlada u novom zakonu.