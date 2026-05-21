Grabar Kitarović: Ne pada mi na pamet preuzeti HOO!

Zlatko Mateša opušteno došao na saborski odbor za sport i ustvrdio da su sredstva, koja je skijaški savez primao od olimpijskog odbora, korištena zakonito. Da bi danas podnio ostavku, kako je priopćio, iz moralne odgovornosti. Poslao je poruku i istražiteljima.
Još jučer je "Smatram nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava, u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima", kazao je.
O ostavci Zlatka Mateše za RTL Danas oglasila se i članica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj Kolinda Grabar-Kitarović.
"Poštujem ostavku koju je podnio dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Poznajem ga niz godina i poštujem ga kao čovjeka. Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo", kazala je ekskluzivno za RTL Danas.
"Nema šanse", dodala je.
