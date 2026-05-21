Razmišljate o preseljenju? Donosimo listu najpoželjnijih gradova za stranace

Dok sve više ljudi seli u inozemstvo zbog posla, kvalitete života i fleksibilnijeg načina rada, novo globalno istraživanje otkrilo je koji su gradovi najbolji za život stranaca. U obzir su uzeti zdravstvo, sigurnost, troškovi života i lakoća prilagodbe, a europski gradovi dominiraju vrhom ljestvice.

Istraživanje ne gleda samo razglednice, klimu ili poreze, nego i ono što je ljudima zaista važno pri preseljenju – kvalitetu zdravstvenog sustava, sigurnost, troškove života, društveni život pa čak i snagu putovnice i slobodu putovanja.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, danas više od 300 milijuna ljudi živi izvan zemlje rođenja, gotovo dvostruko više nego 1990. godine, prenosi Euronews.

Nakon pandemije dodatno je porastao broj digitalnih nomada i ljudi koji rade na daljinu, uz umirovljenike i zaposlenike koji sele zbog posla.

Savjetodavna tvrtka Global Citizen Solutions objavila je svoju prvu listu najugodnijih gradova za život stranaca, analizirajući 35 gradova na šest kontinenata.

Ocjenjivali su sedam ključnih kriterija: troškove života, sigurnost, kvalitetu zraka, zdravstvo, lakoću prilagodbe, poznavanje engleskog jezika te mobilnost odnosno mogućnosti putovanja i snagu putovnice.

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih baza, a svaki grad dobio je ocjenu od 0 do 100. Najveću težinu imali su sigurnost i zdravstveni sustav, što odražava njihovu važnost kod dugoročnog preseljenja.

Na kraju je prvo mjesto osvojio Lisabon, dok je Amsterdam završio odmah iza njega. Među deset najboljih gradova čak je pet europskih.

Najugodniji gradovi za život stranaca:

Lisabon, Portugal – 88,49/100 Amsterdam, Nizozemska – 81,97/100 Melbourne, Australija – 81,79/100 Beč, Austrija – 81,07/100 Barcelona, Španjolska – 80,7/100 Singapur – 80,58 Auckland, Novi Zeland – 80,15 Tokio, Japan – 79,78 Kopenhagen, Danska – 79,57 Seul, Južna Koreja – 78,89

Zašto je Lisabon najbolji?

Portugalska prijestolnica zauzela je prvo mjesto zahvaljujući dobrim rezultatima u gotovo svim kategorijama, a ne dominaciji u samo jednoj.

Lisabon je među pristupačnijim gradovima na listi, s nižim troškovima života od gradova poput Beča, Amsterdama ili Kopenhagena.

Grad ima visoku razinu poznavanja engleskog jezika, kvalitetan zrak i visoku sigurnost, bolju nego u mnogim drugim europskim gradovima.

Dodatna prednost je više opcija za legalni boravak stranaca, uključujući vize za digitalne nomade i programe boravka kroz ulaganje, zbog čega je posebno privlačan iseljenicima.

Amsterdam odličan, ali skup

Amsterdam je drugo mjesto osvojio zahvaljujući visokim ocjenama u gotovo svim kategorijama.

Nizozemska prijestolnica poznata je po sigurnosti, kvalitetnom zdravstvu i čistom zraku, a posebno se ističe pristupačnošću za međunarodne stanovnike.

Istraživanje je pokazalo da Amsterdam ima najvišu razinu poznavanja engleskog jezika među europskim gradovima na listi, zbog čega su jezične barijere u svakodnevnom životu i administraciji minimalne.

Grad je poznat i po životu bez automobila – više od 70 posto svih putovanja između 2015. i 2022. obavljeno je pješice, biciklom ili javnim prijevozom.

Ipak, najveći nedostatak Amsterdama su visoki troškovi života, zbog kojih mnogi stranci teško mogu priuštiti život u gradu.

Melbourne jedini neeuropski grad u top 5

Australski Melbourne jedini je neeuropski grad među prvih pet.

Posebno se ističe visokim znanjem engleskog jezika, koje dijeli s gradovima poput Singapura, Aucklanda i Vancouvera, a ujedno je i jedan od gradova s najčišćim zrakom.

Melbourne nudi kvalitetno zdravstvo, stabilnu vlast i razvijenu infrastrukturu, što osigurava visok životni standard i čini ga vrlo popularnim među strancima iz drugih engleskogovornih zemalja.

Njegova slabija strana je sigurnost, koja je ipak nešto niža nego u vodećim europskim gradovima.