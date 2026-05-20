prosvjed bivših djelatnica
Bivše radnice iz Daruvara u Milanu traže pravdu: "Benettonu je 50.000 eura sitnica, a ne žele isplatiti otpremnine"
Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković javio se iz Milana za N1 studio uživo. Zbog neisplaćenih otpremnina, zajedno s bivšim radnicama tekstilne tvornice Leonarda iz Daruvara sudjeluje u prosvjedu ispred trgovine talijanskog modnoga brenda Benetton.
Podsjećamo, radnice tekstilne tvornice Leonarda iz Daruvara su do rujna 2024. radile za tvornicu u pitanju, kada je talijanski modni brend Benetton otkupio pogon. Radnice su dobile otkaz, a otpremninu još čekaju.
"Radi se o jednoj tvornici u Daruvaru koja je prije 2 godine zatvorena, i to na način da je Benetton, koji je bio glavni kupac tvornice, jednostavno jednim mailom obavijestio tvornicu da više neće za njih raditi, i tvornica je odmah završila u stečaju. Radnice su, kao što to hrvatski zakoni predviđaju, dobile 50% iznosa otpremnina od državne agencije za radnička potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, preostalih 50% one ne mogu dobiti po hrvatskom zakonodavstvu, ali po novim europskim direktivama postoji korporativna odgovornost, postoji odgovornost brenda Benetton koji je bio glavni kupac", ističe Iveković.
"Mi smo im se obraćali nekoliko puta, nismo dobili nikakve odgovore, i evo, s našim kolegama iz 21 europske države okupili smo se ovdje u centru Milana u prosvjedu, i možda će nas sada Benetton doživjeti i javiti se, jer radi se o ukupnom dugu prema radnicama od samo 50.000 eura, što za Benetton stvarno ne predstavlja nikakav iznos."
Odgovorio je i na pitanje kakve rezultate prosvjednici očekuju: "Naše radnice očekuju, naravno, da se Benetton javi, i naravno svi mi želimo da plati ono što je dužan platiti. To očito ne bi išlo bez dodatnog pritiska, a budući da smo član globalne mreže Clean Clothes kampanje koja se bavi upravo podrškom tekstilnim radnicima širom svijeta, mi koristimo tu priliku da smo pozvali naše kolege da s nama prosvjeduju."
"Ako se Benetton neće odazvati pozivu ni nakon današnjeg dana, od danas počinje i akcija prikupljanja potpisa, jedne peticije, ne samo na europskoj nego na globalnoj razini. U stvari, cilj je napraviti međunarodni pritisak na Benetton kada već smo vidjeli da ih uopće nije briga što radnice u Hrvatskoj nisu plaćene i što mi možda u Hrvatskoj bismo nešto prosvjedovali. Možda će ih ovaj prosvjed u Italiji, pa nakon toga možda u Londonu i nekim drugim europskim gradovima, ipak potaknuti da shvate da 50.000 eura nije razlog da se izlažu međunarodnoj sramoti, a osim toga dužni su to platiti radnicama iz Daruvara", ističe Mario Iveković.
