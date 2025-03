Bivša ministrica dala savjet Fuchsu što da radi sa štrajkašima u školama

Podijeli :

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je u Novom danu jednodnevni štrajk upozorenja u školama. U razgovoru s Ninom Kljenak dala je aktualnom ministru Radovnu Fuchsu savjet što bi trebao raditi.

Kroflin za N1: Pristupa nam sve više članova iz sindikata Sanje Šprem

Sindikalna scena i borba za bolje uvjete rada su civilizacijski doseg, smatra Divjak, ali oni koji rade u školama morali bi preuzeto odgovornost za stvari na svom terenu jer – nitko drugi neće.

Aktualni ministar na sindikaliste ide đonom, smatra Divjak.

“Nakon jednog dana štrajka upozorenja može se sjesti i razgovarati li čekati. Ako se čeka, ti razgovori se teško provode. Ako je problem sa sustavom koeficijenata postoji to povjerenstvo pod kapom vlade pa neka se sjedne, razgovara i vidi što se može i neka se ljudima da poruka da ih se sluša i da su važni. Svi smo mi ovdje zbog učenika i studenta, to nam je zadaća, a to bi trebala biti zadaća i Vlade. Nećemo daleko doći ako se odgovornost prebacuje s jedne stane na drugu. Bez razgovora nema rješenja”, kaže Divjak.

Cijeli razgovor pogledajte u videu iznad teksta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok