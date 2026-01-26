Boris Lalovac: Neću negativno ocijeniti Primorca, a tko dođe nakon njega, neće imati lak posao

Lalovac nema ideju tko bi mogao biti Primorčev nasljednik, ali smatra da vladajući neće tek tako u javnosti pronaći nekoga jer bazen financijaša nije jako velik. To će, smatra, vjerojatno biti osoba koja javnosti nije toliko poznata, a sad samo treba vidjeti hoće li HDZ opet uzeti nestranačku osobu za tu funkciju, poput Marića i Primorca, ili će ipak izabrati stranačkog čovjeka jer je to politička funkcija na kojoj se donose političke odluke poput inkluzivnog dodatka ili sastavljanja proračuna. A ako nemaš političku težinu, napominje, vrlo je teško voditi Ministarstvo pa je moguće i da se HDZ odluči za nekog ministra koje je već prošao neka ministarstva i političke dužnosti.