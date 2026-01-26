Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, kako doznaje Jutarnji list, odlazi iz Banskih dvora i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).
Primorac će, potvrđeno je za Jutarnji list iz Vlade, biti ministar do kraja ovog tjedna, dokad se planira i izbor novog ministra financija.
Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, po prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, prema dogovoru između "klastera" zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto pripalo upravo Hrvatskoj, a sam Primorac izrazio je želju da upravo on bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i prihvatio.
Procedura je takva da Vlada pokreće inicijativu koja se sastoji od upućivanja kandidature Marka Primorca nadležnim saborskim odborima, gdje će se obaviti saslušanje. Nakon toga, ako saborski odbori daju pozitivno mišljenje, vraćaju kandidaturu Vladi i krajem siječnja ili početkom veljače Vlada ga i službeno kandidira za proceduru u EIB-u.
Na dužnost bi trebao stupiti 1. ožujka.
Nakon što je guverner HNB-a Boris Vujčić otišao na poziciju potpredsjednika Europske središnje banke, što nije bila hrvatska kvota, već se za njega lobiralo na sve strane, sada će Hrvatska imati i poziciju potpredsjednika EIB-a, i to na mandat od tri godine, što jest pozicija koja Hrvatskoj pripada po kvoti.
Situacija u EIB-u je takva da bi zemlje osnažile svoj položaj, posebno one s manjim brojem stanovnika, udružene su u klaster, a Hrvatska je udružena s Poljskom i Mađarskom.
Po rotaciji je to mjesto sada pripalo Hrvatskoj u najvećoj multilateralnoj razvojnoj banci na svijetu, u vlasništvu Europske unije, koja je u Hrvatskoj prisutna od 1997. godine i dosad je uložila više od 10 milijardi dolara.
Zašto Primorac?
Države članice obično kandidiraju političke i stručne kapitalce, pa tako Austrija ima za potpredsjednika bivšeg kancelara Karla Nehammera, a Španjolska ima predsjednicu, i to bivšu prvu potpredsjednicu Vlade Nadiu Calviño, a Poljska bivšu ministricu financija Teresu Czerwińsku.
Primorac, kažu u Vladi, ima vrlo dobre stručne reference, sada i upravljačko i političko iskustvo, kao i ugled u međunarodnim financijskim krugovima, pa je ideja i da, zbog svog životopisa, Hrvatska u EIB-u dobije dobar portfelj.
"Ovo je nastavak dublje integracije Hrvatske, ne samo u europodručje i schengenski prostor, nego i u europske i međunarodne financijske institucije. To će Hrvatskoj dati jednu ozbiljnu reputaciju i znatno snažniju ulogu od one koju je dosad imala", kažu u Vladi.
Ovo je bila Primorčeva želja, koju je Vlada i prihvatila, a pripreme za odlazak Primorca trajale su posljednja tri tjedna, tako da Vlada ima spremnog i novog ministra financija, što će danas objaviti premijer Plenković.
