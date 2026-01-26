Nakon što je guverner HNB-a Boris Vujčić otišao na poziciju potpredsjednika Europske središnje banke, što nije bila hrvatska kvota, već se za njega lobiralo na sve strane, sada će Hrvatska imati i poziciju potpredsjednika EIB-a, i to na mandat od tri godine, što jest pozicija koja Hrvatskoj pripada po kvoti.