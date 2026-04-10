Božinović o Pavleku: "Ne mogu dijeliti informacije"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je, komentirajući predstojeće izbore ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, kako HDZ zagovara da na te pozicije budu izabrani kvalitetni kandidati oko kojih se vlast i oporba mogu dogovoriti.
Upitan je li HDZ odustao od modela 2:1 odnosno da HDZ bira dva ustavna suca, Božinović je naglasio kako od ''ničega nisu odustali niti će odustati''.
''HDZ je uvijek zagovarao da se parlamentarni izbori odraze kad su u pitanju izbori ustavnih sudaca. To je pravilo u cijelom demokratskom svijetu'', dodao je Božinović nakon obilaska granične policije u zagrebačkoj Međunarodnoj zračnoj luci, gdje je prezentiran ABC sustav granične kontrole i EES kiosk, budući da započinje puna promjena Entry/Exit sustava (EES).
Božinović se, na pitanja novinara, dotaknuo i sada već bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka za kojim je raspisana međunarodna tjeralica zbog sumnje da je izvukao desetke milijuna eura iz tog saveza, a koji je prema napisima medija napustio Tursku i sada se nalazi u Kazahstanu.
''Postoji nešto što se zove međunarodna suradnja i u tom kontekstu, pogotovo u ovakvom slučaju, informacije se ne dijele javno zbog toga da se ne bi ugrozile operativne aktivnosti i postupci policije. Znamo da su sve države manje-više članice Interpola tako da vrijede ista pravila'', kazao je ministar o suradnji s Kazahstanom.
Na pitanje o otkriću 24sata o sinu tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača koji je navodno trošio novac Judo saveza, Božinović je rekao da nema saznanja provode li se u tom slučaju izvid.
Novinare je zanimao i Božinovićev komentar na današnje priopćenje Domovinskog pokreta (DP) u kojem navodi da bi Hrvatska morala iskazivati poštovanje i lojalnost američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
''Za stavove DP-a vas upućujem na njih. Što se nas tiče, mi smo država članica EU i NATO saveza koji okupljaju demokratske države. Naravno da je za nas svatko tko je demokratski izabran lider bilo koje od naših partnerskih i savezničkih zemalja, netko s kime nastojimo razvijati odnose'', rekao je.
