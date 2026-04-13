Brodica sa stranim državljanima zapalila se i potonula kod otoka Pašmana

Usprkos pravovremenoj vatrogasnoj intervenciji, opožarena brodica potonula je na sidrištu te je u tijeku očevid o uzrocima zapaljenja.
Oglas
Dojava o požaru na motornoj brodici u uvali Žinčena, na otoku Pašmanu u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je danas, 13. travnja u 12.50 sati, posredstvom djelatnika marine Preko, o čemu je odmah obaviještena Lučka kapetanija Zadar, Javna vatrogasna postrojba, u Zadru (JVP Zadar) te Postaja pomorske i aerodromske policije, u Zadru (PPAP Zadar), stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
U izravnoj komunikaciji sa dojaviteljem ustanovljeno je kako nitko od tročlane posade nije ozlijeđen u požaru i svi su državljani Republike Njemačke.
Dolaskom na poziciju službenici zadarske Kapetanije zatekli su pripadnike JVP Zadar i tročlanu posadu potonule brodice na obali, a njemački brodolomci odbili su ponuđeni preventivni liječnički pregled.
Preliminarnim očevidom na mjestu potonuća ustanovljeno je kako je brodica njemačke zastave potonula na dubinu od 5 metara. Prema izjavi voditelja te ujedno vlasnika brodice, u brodskom spremniku preostalo je oko 150 litara pogonskoga goriva, tip dizel. Trenutno na poziciji potonuća nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, a po smirivanju nepovoljnih vremenskih uvjeta pristupit će se aktivnostima na pripremi vađenja olupine.
Lučka kapetanija Zadar provodi izvide s ciljem utvrđivanja uzroka ove pomorske nesreće.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas