Brodica sa stranim državljanima zapalila se i potonula kod otoka Pašmana

Dojava o požaru na motornoj brodici u uvali Žinčena, na otoku Pašmanu u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je danas, 13. travnja u 12.50 sati, posredstvom djelatnika marine Preko, o čemu je odmah obaviještena Lučka kapetanija Zadar, Javna vatrogasna postrojba, u Zadru (JVP Zadar) te Postaja pomorske i aerodromske policije, u Zadru (PPAP Zadar), stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.