Rovinj

Četiri godine protupravno gradila u zaštićenom obalnom pojasu

28. tra. 2026. 14:21
08.03.2023., Rovinj - Zapoceli radovi na uklanjanju nezakonito izgradjenih gradjevina na podrucju Istre. Prije rusenja glavni drzavni inspektor dr.sc. Andrija Mikulic dao je izjavu predstavnicima medija. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog sumnje da je počinila tri kaznena djela protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu rovinjska policija kazneno je prijavila 40-godišnju investitoricu, izvijestila je u utorak istarska policija.

Prema policijskim podacima osumnjičena je od travnja 2021. godine do kolovoza 2025. godine izvan građevinskog područja, odnosno na prostoru zaštićenog dijela prirode, kao investitor, ali i kao odgovorna osoba u građevinskoj tvrtci, započela s gradnjom betonske podloge i prizemnog objekta s popratnom infrastrukturom.

Nakon što je nadležni inspektorat zabranio daljnju gradnju, 40-godišnjakinja je od prosinca prošle godine započela betoniranje podloga i izgradnje građevine i ogradnog zida, a naložila je i izgradnju sustava odvodnje koji su nepropisno građeni na zemljištu u državnom vlasništvu na zaštićenom području prirode.

Policija će nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku podnijeti kaznenu prijavu protiv osumnjičene, kao i protiv tvrtke u kojoj je osumnjičena odgovorna osoba.

