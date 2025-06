Crnokronična bol zdravstva

Eto, neshvatljivo je to. Učiš, školuješ se naporno za najhumanije zvanje na svijetu, specijaliziraš se, napreduješ, obnašaš važne dužnosti unutar sustava, s pravom bivaš cijenjen, a onda - pljus! Sve to proliješ po cijeni rabljene, deset godina stare Škode Octavije iz oglasnika, a za neku snobovsku tričariju poput putovanja u Pariz (piše 'Pariz' i na Del Boyevoj trokolici iz Mućki) ili nešto prizemnije, no jednako tričavo, poput ograde oko obiteljske kuće.