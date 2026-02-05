Damir Bakić: ZDS nije sloboda, ZDS je smrt

Saborski zastupnik (Možemo) Damir Bakić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao kontroverze oko dočeka rukometaša i nastale podjele u društvu.
"To je grozno sve zajedno. Sve te salve, bujica kleveta na naš račun...to je možda i sporedno u cijeloj priči. Meritum je negdje drugdje", rekao je Bakić.
"Meritum jest u tome da je naprosto neprihvatljivo, ne samo neprihvatljivo slijedom naših odluka zagrebačke uprave, i ne samo da je neprihvatljivo izvikivanje konkretno tog zloglasnog ustaškog pokliča, nego je neprihvatljiva ikakva veza s tim pojavama, s isticanjem simbola, bilo kakvim djelovanjima koji potiču na rasnu, vjersku ili nacionalnu netrpeljivost. Te su stvari neprihvatljive na civilizacijskoj razini, na razini obrane općih temeljnih društvenih vrijednosti", rekao je Bakić i objasnio jesu li trebali cijelu priču tretirati drugačije - i prije koncerta na Hipodromu.
"Mislim da ne. Zahtjev za održavanje koncerta na Hipodromu je došao negdje u proljeće prošle godine i istovremeno je došao i zahtjev za zakup Arene za prvi koncert. Mi smo koncert na Hipodromu dozvolili u dobroj vjeri.
Na koncertu se dogodilo što se dogodilo. Ja bih rekao da je to bio potpuni krah naše demokracije i bilo je jasno nakon toga da se takve stvari više ne mogu tolerirati i da moramo nešto poduzeti", rekao je Bakić i dodao:
"Podsjetit ću vas da je tada lokalna skupština zbog lokalnih izbora bila raspuštena pa mi faktički nismo ni mogli prije donijeti tu skupštinsku odluku. Koncert u Areni se održao naprosto zato jer je ugovor bio već potpisan. Pravila su bila jasno propisana, ali ih je Thompson svjesno prekršio i to na vrlo provokativan način i to je za nas bilo apsolutno neprihvatljivo", rekao je Bakić i dodao da je jedna od najružnijih kleveta na njihov račun bila ta da su zabranitelji ili rigidni ljevičari.
"Izvikivanje fašističkih ili ustaških pokliča to nije sloboda pa da bi zabrana značila zatiranje slobode. ZDS nije sloboda, ZDS je smrt", naglasio je Bakić.
Otkrio je i bi li dozvolili Thompsonu da pjeva na dočeku da su imali garanciju da neće pjevati sporne pjesme.
"Mi ne možemo pregovarati povrh odluka koje nas obvezuju", rekao je Bakić i dodao:
"Thompson je kristalno jasno iznosio svoje filoustaške stavove i nikad se nije od toga ogradio. Imao je bezbroj prilika, a premijer je, znajući sve to, prigrlio tog pjevača kao gotovo mjeru patriotizma i nad tim se moramo zabrinuti", zaključio je Bakić.
