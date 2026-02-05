Damir Bakić: ZDS nije sloboda, ZDS je smrt

"Podsjetit ću vas da je tada lokalna skupština zbog lokalnih izbora bila raspuštena pa mi faktički nismo ni mogli prije donijeti tu skupštinsku odluku. Koncert u Areni se održao naprosto zato jer je ugovor bio već potpisan. Pravila su bila jasno propisana, ali ih je Thompson svjesno prekršio i to na vrlo provokativan način i to je za nas bilo apsolutno neprihvatljivo", rekao je Bakić i dodao da je jedna od najružnijih kleveta na njihov račun bila ta da su zabranitelji ili rigidni ljevičari.