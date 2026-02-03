Oglas

scene s trga obišle svijet

Danski mediji se dive hrvatskom dočeku: "Treće mjesto su proslavili kao da su osvojili zlato"

N1 Info
03. velj. 2026. 07:22
Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatski rukometaši su nakon bronce na Europskom prvenstvu dočekani sa stilom.

Pun Trg bana Josipa Jelačića dočekao je jučer rukometaše.

Scene dočeka i baklji na glavnom zagrebačkom trgu brzo su obišle svijet, a danski mediji čija je reprezentacija osvojila zlato se najviše dive. Kao da ne vjeruju kakve scene dolaze iz Zagreba.

"Hrvatska je treće mjesto proslavila kao da je osvojila zlato. More ljudi izašlo je na ulice i pozdravilo rukometaše. Definitivno su scene puno luđe nego u Kopenhagenu", napisao je između ostalog danski TV2, prenosi tportal.

Teme
Doček rukometaša

