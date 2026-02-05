Usklađene mirovine iz drugog stupa: Evo koliko su dobili umirovljenici

Umirovljenici nisu zadovoljni malim stopama usklađivanja mirovina prema inflaciji iz drugog stupa. Tako im je 2021. godina donijela 1,2 posto više u drugom usklađivanju. Početkom 2022. usklađivanje je iznosilo 2,6 posto, a ono srpanjsko 5,9 posto. Siječanjsko usklađivanje 2023. iznosilo je 6,6 posto, a srpanjsko 3,1 posto. Rekordna usklađivanja tih su godina odraz i rekordne inflacije u jeku pandemije. Preklani su umirovljenima iz drugog stupa usklađivanja donijela tri i svega 0,6 posto u drugom dijelu godine, što je izazvalo pravo ogorčenje. Lani su mirovine iz drugog stupa usklađene prema stopama od 1,7 i 1,8 posto.