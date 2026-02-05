Usklađene mirovine iz drugog stupa: Evo koliko su dobili umirovljenici

Dvaput godišnje usklađuju se i mirovine koje se isplaćuju iz drugog mirovinskog stupa, ali samo prema inflaciji. Prvo ovogodišnje usklađivanje isplatilo je već umirovljenicima Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo. S druge strane, Raiffeisen MOD usklađivanje isplaćuje u travnju sa zaostacima, a toliko će čekati i svih 1,2 milijuna umirovljenika na usklađivanje mirovina iz prvog stupa.
Umirovljenici koji primaju kombiniranu mirovinu iz oba mirovinska stupa dobili su ‘povišicu’ kao rezultat usklađivanja. Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD) isplatilo je ovoga tjedna uvećane mirovine za veljaču. Inače, mirovine u drugom stupu usklađuju se samo prema inflaciji, a ne i prema kretanju prosječne plaće kao u prvom stupu. Osim HRMOD-a, mirovine iz drugog stupa isplaćuje i Raiffeisen MOD, a usklađivanje obično isplaćuju u travnju, piše Mirovina.hr.
Podsjetimo i da svih 1,2 milijuna umirovljenika čeka travanjsku isplatu siječanjskog usklađivanja od oko dva posto. Na isplati mirovina u veljači korisnici invalidskih mirovina dobit će u petak, 6. veljače oko deset posto više.
"Obavještavamo sve korisnike mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja da je usklađenje mirovina provedeno s ovom isplatom mirovine, a sukladno stopi promjene indeksa potrošačkih cijena koja prema podacima Državnog zavoda za statistiku za drugo polugodište 2025. godine iznosi 2,0 posto", obavijestili su ovih dana iz HRMOD-a.
Na prosječnih 100 eura isplate iz drugog stupa, riječ je o svega dva eura više. Zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje više od 26.000 osnovnih mirovina, uz koje se još isplaćuju i one iz drugog stupa. Prosječna mirovina svih ‘dvostupaša’ je 845 eura, pri čemu starosne mirovine prelaze iznos od 1.036 eura, uz dodatnu isplatu iz drugog stupa.
Umirovljenici nisu zadovoljni malim stopama usklađivanja mirovina prema inflaciji iz drugog stupa. Tako im je 2021. godina donijela 1,2 posto više u drugom usklađivanju. Početkom 2022. usklađivanje je iznosilo 2,6 posto, a ono srpanjsko 5,9 posto. Siječanjsko usklađivanje 2023. iznosilo je 6,6 posto, a srpanjsko 3,1 posto. Rekordna usklađivanja tih su godina odraz i rekordne inflacije u jeku pandemije. Preklani su umirovljenima iz drugog stupa usklađivanja donijela tri i svega 0,6 posto u drugom dijelu godine, što je izazvalo pravo ogorčenje. Lani su mirovine iz drugog stupa usklađene prema stopama od 1,7 i 1,8 posto.
