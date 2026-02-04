Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka

Cjenik se formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
Doček brončanih rukometaša na Trgu Josipa bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a. 24sata dobio je odgovor iz Zagrebačkog holdinga.
"Podružnica Čistoća je nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije u ponedjeljak pružila usluge čišćenja Trga bana Jelačića u vrijednosti od 4.603 eura bez PDV-a", rekli su iz Holdinga.
Naime, cjenik se formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.
Grad Zagreb je u nedjelju navečer već počeo organizirati doček, no zbog važeće odluke Gradske skupštine nisu pristali na to da na Trgu nastupi MP Thompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti.
U ponedjeljak ujutro Vlada je odlučila da će preuzeti na sebe organizaciju dočeka, na kojem je pjevao upravo Thompson.
