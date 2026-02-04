Holy: Kome Plenković farba oči?

„Moram reći da se jako čudim Hrvatskom rukometnom savezu i rukometnoj reprezentaciji jer je to pucanje samom sebi u glavu. Oni su dopustili da osvajanje brončane medalje bude potpuno zasjenjeno likom Marka Perkovića Thompsona. Mogu samo pretpostaviti da se osjećaju nedovoljno važnima da bi imali samostalnu proslavu, nego su valjda morali pozvati Thompsona kako bi podigli značaj proslave, jer je on u njihovim glavama očito puno važniji i bitniji nego što su oni.