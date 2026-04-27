Dječak stradao od strujnog udara prebačen u Zagreb: "Ozljede su izrazito teške, stanje mu je nestabilno"

Dječak (14), koji je zadobio teške opekline od strujnog udara, hitno je premješten iz KBC-a Split u Kliniku za dječje bolesti Zagreb gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja, te je u životnoj opasnosti, priopćili su u ponedjeljak iz Klinike.

Dječak iz Dubrovnika je u splitskoj bolnici bio hospitaliziran od subote, 25. do ponedjeljka, 27. travnja, nakon čega je zbog težine ozljeda transportiran u Zagreb na daljnje liječenje.

U Klinici za dječje bolesti Zagreb navode kako su ozljede koje je zadobio izrazito teške i opsežne te da je stanje dječaka trenutno nestabilno, zbog čega se provode mjere intenzivnog liječenja i kirurškog zbrinjavanja.

U njegovo liječenje uključen je velik broj zdravstvenih djelatnika, a zbog ozbiljnosti stanja i neizvjesnog ishoda iz bolnice apeliraju na javnost za suzdržanost i strpljenje.

Dječak je stradao u subotu od strujnog udara prilikom penjanja na trafostanicu, nakon čega je helikopterom Hrvatske vojske hitno prevezen u Opću bolnicu Dubrovnik, a potom i u KBC Split.

U akciji medicinskog transporta sudjelovala je posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koja je pacijenta, uz medicinski tim i pratnju, prevezla do Splita gdje je predan na daljnje liječenje.