o političkom nasilju u SAD-u
Avdagić o pucnjavi u Washingtonu: Tri atentata, to je već uzorak...
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su, između ostaloga, o Donaldu Trumpu, novom pokušaju atentata i političkoj retorici u SAD-u.
"SAD i velik dio svijeta u jednoj su novoj poziciji, u kojoj verbalno nasilje i izostanak političke suradnje dominira. Uključujući i hrvatsku političku scenu, to je upravo tako. Čelne osobe svojim izjavama o političkoj konkurenciji na neki način potpiruju sukob među ostatkom građana, među onima koji ne sudjeluju direktno u političkom životu", kaže Denis Avdagić, komentirajući najnoviji pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa.
"Trump je ikona agresivnog tipa komunikacije"
Dodaje kako je Trump predvodnik upravo tog tipa agresivne komunikacije u političkoj sferi.
"Predsjednik Trump je definitivno ikona takve vrste komunikacije, slično je s njegovim MAGA pokretom, oni su prilično isključivi. Naravno da su tu podignute tenzije. Zato je bitno ovakve opasne trenutke iskoristiti upravo kako bi se poslale poruke kako to nije prihvatljivo."
Avdagić ističe kako je dobar pokazatelj Trumpovog političkog izričaja i način na koji govori o svojim prethodnicima, poput Joea Bidena.
"Trump je takav govornik, vidjeli smo kako pristupa svojim sugovornicima u međunarodnim odnosima, ali ništa drugačiji nije ni prema svojoj političkoj konkurenciji u SAD-u. Možemo vidjeti kako se obraća prema svojim prethodnicima, što je za SAD potpuno neuobičajeno. Kada završi izborna kampanja, novi i odlazeći predsjednik biranim riječima i poštovanjem se obraćaju jedan prema drugom."
"Trump je uvjeren da su mu se uzeli izbori"
Pa ipak, Avdagić dodaje kako je uvjeren da Trump i sam vjeruje u sve što tvrdi; napose - to da je oštećen izborima 2020. i kako je sada "njegov red".
"Moramo uzeti u obzir kako je Trump, po svemu što govori, ozbiljno uvjeren i da su mu se uzeli izbori, da ga se proganjalo, da mu se činilo ono što se nije činilo njegovim prethodnicima. On smatra da je došlo vrijeme za njegov tzv. 'progon vještica', kako se to kaže u SAD-u."
Avdagić ističe kako ovaj pokušaj atentata nije ozbiljno ugrozio Trumpa, ali kako bi situacija bila drugačija da nije bila riječ o tzv. "vuku samotnjaku".
"Pokušaj atentata nije bio niti blizu da ugrozi samog predsjednika. No s druge strane, iako nisam ljubitelj hipotetskih situacija, još manje pitanja, probajmo zamisliti da napadač nije bio sam, "vuk samotnjak", da ih je bilo više, da su imali eksplozivne naprave i možda automatsko oružje. Pitanje je bi li to prošlo neopaženo osiguranju, ali jedna osoba jest uspjela s naoružanjem ući u hotel. Sigurnosni aparat se više priprema za mogućnost napada izvana nego od nekoga tko je gost hotela."
Vukovi samotnjaci kao napadači
"Radilo se o osobi koja nije bila sumnjiva Tajnoj službi. Nije sudjelovao u organizacijama koje su se smatrale sumnjivima. Ovo je treći atentat na predsjednika Trumpa u relativno kratkom vremenu, sva tri napadača bili su tzv. vukovi samotnjaci koji su se radikalizirali očigledno na internetu i koji su bez neke temeljite pripreme i suradnje pokušali nešto napraviti", kaže Avdagić.
Dodaje kako sada već možemo prepoznati uzorak te da bi se ovakvi napadi mogli u skoroj ili dalekoj budućnosti ponoviti.
"To je nekakav uzorak koji govori da će se ovo vrlo vjerojatno nastaviti, pogotovo s obzirom na to da ovi napadači dobivaju popriličnu pažnju u javnosti i u političkom sustavu SAD-a."
Izostala osuda demokrata
Avdagić upozorava i na to da je ovoga puta izostala osuda od čelnika Demokratske stranke, Trumpovih političkih suparnika.
"Ono što je definitivno izostalo, i o tome treba dobro razmišljati, jest puno bolja komunikacija od strane demokrata, njihovih najistaknutijih ljudi, koji bi morali vrlo nedvosmisleno osuditi ovo što se događa i jasno poručiti da je to potpuno neprihvatljivo, pogotovo neprihvatljivo od ljudi koji se na bilo koji način mogu povezati s Demokratskom strankom, uključujući i s donacijama, koje ne možete unaprijed znati i što će se dogoditi s određenim pojedincima."
Upravo zato, Avdagić u ovom napadu ne vidi samo potencijalan rast popularnosti samog Trumpa, nego i gubitak za demokrate.
"Ovaj događaj će pridonijeti popularnosti Trumpa, a istovremeno slabi Demokratsku stranku i antagonizira birače MAGA pokrete i konzervativne birače Republikanske stranke da izađu i podrže njihove kandidate. Najmanje što može napraviti Demokratska stranka jest da bude vrlo koncizna i jasna kako je ovo neprihvatljivo", kaže.
"Ne ponovilo se nigdje, nikada..."
Avdagić dodaje kako je neprihvatljivo da jedan pojedinac, u slučaju da uspije u svojoj namjeri, promijeni put povijesti, što god mi mislili o njemu.
"Pretpostavljam da su i ovdje politički akteri na tome nešto naučili. Ne ponovilo se nigdje, nikada. Uopće razmišljati o situaciji da jedan vuk samotnjak može promijeniti tijek povijesti, bez obzira što tko mislio o tom tijeku povijesti, strahovito je zabrinjavajuće."
Prozivanje oko Epstein dosjea
Dodao je kako ga je ohrabrila reakcija iz EU.
"Dobro je da čelnici europskih država to snažno osuđuju, mislim da će to doprijeti do Trumpa u kontekstu njihovih odnosa. Ako je to i na međunarodnoj razini, nakon svih izgovorenih teških riječi, moguće, onda bi moralo biti i u samom političkom sustavu SAD-a."
Što se tiče napadača i njegovog manifesta, Avdagić upozorava na opasnost novih medija, kojima kolaju neprovjerene informacije.
"Pogledao sam napadačev manifest. Ne znam integralni oblik, informacije koje su izašle prilično su jasne. Kontekst je vezan uz ono što se trenutačno u američkom političkom sustavu komunicira. Ako bacite pogled na podcastere, uključujući i to da neki konzervativni, popularni podcasteri, donedavni pobornici Trumpa, počinju vrlo brutalno se okretati protiv njega. Tu je bilo jako prozivanja oko dokumenata Jeffreyja Epsteina."
"Amerikanci nemaju dojam da je tema Epsteina zatvorena"
Dodaje kako je pitanje Epsteinovih dosjea itekako još uvijek otvoreno kod velikog broja američke javnosti.
"Trumpa je, u prvom intervjuu nakon pokušaja atentata, upravo to jako naljutilo. Vrlo burno je reagirao na njega. Činjenica je da Amerikanci nemaju osjećaj da je ta tema zatvorena. Nemalo je onih koji u tom neuređenom sustavu novih medija izvještavaju na prvo nekvalitetan način. Što to znači? Vi ovdje na N1 imate produkciju, imate urednike, ne možete si dozvoliti da objavljujete stvari ili mišljenja koja ne možete temeljito dokazati. To je ozbiljno novinarstvo. Nažalost, sam Trump je redovito napadač upravo tog ozbiljnog novinarstva."
Avdagić kaže kako je teško oteti se dojmu da je upravo Trump svojom osobnošću doprinijelo izazivanju niskih strasti.
"On je sam otvorio temu manifesta, nazvavši ga, da parafraziram, bolesnim. A onda se naljutio na kontrapitanje oko sadržaja manifesta. Ne možete se oteti dojmu kako i sam Trump zbog svoje osobnosti i načina komunikacije izaziva niske strasti i kod onih koji ga podržavaju i onih koji su njegovi protivnici. Ali svi moraju biti vrlo jasni u osudi."
Osvrnuo se i na Leeja Harveyja Oswalda, američkog marinca i čovjeka koji je 1963. usmrtio predsjednika JFK-ja i time ušao u povijest.
"Mora biti jasno nekome kome bi to sutra moglo pasti na pamet, ne samo u SAD-u, da to nije prihvatljivo, da nećete biti slavljeni. Nažalost, neke situacije u povijesti, pogotovo u SAD-u, su dovele do toga da, primjerice, atentator na predsjednika JFK-ja postaje jedno od najpoznatijih imena u povijesti čovječanstva. Takve situacije mogu inspirirati nekoga na ponovne pokušaje. Izrazito jaka osuda stvorit će drugačiji dojam."
"MAGA pokret mora iz svog vokabulara izbaciti verbalno nasilje"
"Ona mora biti takva i u MAGA pokretu, koji mora iz svog vokabulara izbaciti verbalno nasilje i poruke s dvostrukim konotacijama koje nekad užasavaju, ali mora biti vrlo nedvojbeno s druge strane", kaže Avdagić.
Osvrnuo se i na Trumpove napade na papu Lava.
"Do sukoba s papom Lavom došlo je zbog kritike, Trump izrazito teško podnosi kritike. Vjerojatno bi za njega to bilo manje problematično da se ne radi o američkom papi. Njemu je to izgledalo prilično bolno, pogotovo jer su konstruirali religijski moment u kontekstu napada na Iran. Kada vam netko koncept koji ste si složili u glavi narušava, naravno da imate problem s tim. Znamo kako će reagirati Trump. Ne mislim da on ima problem s katolicima, izrazito velik broj njegovih suradnika je katoličke vjere (Marco Rubio, JD Vance). On nema problema s katolicima, a ni katolici nemaju problem s njim. S druge strane, ima problema, a to je isključivo kritika."
Tko je izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji?
"Ono što dodatno ovu administraciju usmjerava na sukob s Katoličkom crkvom je pitanje migranata. Ogromna većina migranata, ilegalnih imigranata, u SAD-u su zapravo katolici. U tom smislu imaju unutar SAD-a svojevrsnu blagonaklonost i suosjećanje. Taj sukob je malo složeniji nego što se čini."
Kaže da je Trumpov napad na čelnika Katoličke crkve bio "brutalan", ali ne i neočekivan.
"Trumpov napad bio je prilično brutalan, ali to su situacije kada Trump nastoji pokazat svom 'protivniku' da treba prestati raditi to što čini. To je njegov način."
Za kraj, Avdagić se osvrnuo na nedavnu izjavu Tonina Picule u N1 studiju, koji je rekao da je predsjednik Srbije glavni izbor nestabilnosti u Srbiji i regiji, što je izazvalo burnu reakciju kod Vučića.
"Tko drugi u Srbiji i regiji može biti izvor nestabilnosti nego Aleksandar Vučić? Što se tiče regije: odnos i poruke koje se šalju, prema Hrvatskoj, Kosovu, BiH, pa i Crnoj Gori. Jasno je tko je inicijator nestabilnosti i problema u međuodnosima. Posebno je zapaljiva ta vrsta retorike prema Kosovu, gdje su se dogodili i ozbiljni incidenti. Na drugom mjestu i odnos prema Hrvatskoj. Prema Albaniji odnosi variraju", kaže.
"To su, za jednog predsjednika države, prilično neozbiljni politički potezi. Govorili smo o Trumpovoj komunikaciji, ona je u nekim trenucima vulgarna, upravo je takva i komunikacija predsjednika Vučića. To se događa globalno, nažalost i ovdje kao svojevrsni rasadnik i minsko polje takve komunikacije u kojoj i Hrvatska parcijalno sudjeluje s nekim svojim političarima i čelnicima. Ali Vučić tu definitivno prednjači; ako bismo morali nekoga nominirati za zlatnu medalju u takvoj komunikaciji na državnoj razini, to bi definitivno bio on. Iako, u Srbiji ima i drugih kandidata: predsjednica Skupštine, premijerka. Ne znam smijemo li je za srebrnu medalju nominirati ili ćemo tamo staviti Milorada Dodika pa nju na treće mjesto. Imamo pobjednike vulgarnih komunikacijskih Olimpijskih igara možda čak na razini EU-a ili cijele Europe", kaže Avdagić.
"Vrijeme je da EU pokaže zube Srbiji"
Kaže kako je bilo vrijeme da se Bruxelles agresivnije postavi prema političkoj retorici iz Beograda.
"Mislim da je već prije bilo vrijeme da se s razine EU-a pokažu zubi takvoj politici jer ona nije od jučer. Jasno je kako stvari funkcioniraju u Srbiji, koliko je zarobljeno to društvo. Tu je bilo problema na razini EU-a, ali sada se stvari mijenjaju. Odlazak Viktora Orbana u Mađarskoj mijenja čitavu poziciju EU-a prema Srbiji, koja gubi nekoga tko je bio sugovornik i tko je mogao odavati dojam da je Srbija poželjna, da napreduje i da ima nekakve partnere u EU-u. To se sada mijenja."
"Kada imate čelnika za proširenje u EK koji možda ne razumije dovoljno kompleksnost međuodnosa zemalja na Zapadnom Balkanu, ponekad se ne reagira dovoljno kvalitetno i brzo. Jednako tako, kada imate osobu koja je u EP-u zadužena za zemlje kandidate, u ovom slučaju Tonina Piculu, koja savršeno dobro razumije što se događa u Srbiji i može to puno bolje interpretirati, bez obzira na to što dolazi iz Hrvatske, mislim da je svima jasno kakav je on profil političara. Njegovim kolegama u EP-u je posve jasno da će reagirati jednako za bilo koju zemlju. Kada jedan tako smireni europarlamentarac da takvu izjavu, ne sumnjajte u nju", kaže Denis Avdagić.
