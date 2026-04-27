Mostovac: Neka država preuzme Galeb za jedan euro i premjesti ga na Goli otok

Gradska vijećnica Mosta u Rijeci Petra Mandić izjavila je u ponedjeljak kako su za obnovu broda Galeba, bivšeg Titovog broda, potrošena 22 milijuna eura a novi troškovi slijede, te da se taj novac mogao ulagati u vrtiće, djecu i osnovnu infrastrukturu.
Aktualni natječaj za sanaciju dodatnih oštećenja na brodu, nastalih u pomorskoj nezgodi u riječkoj luci, procijenjen na oko 206 tisuća eura a ta bi suma mogla biti znatno veća, ocijeila je Mandić.
Naglasila je kako je cijena projekta već narasla na više od 22 milijuna eura, uz dodatne sporove koji bi iznos mogli povećati do 25 milijuna eura. Početna procjena bila je 4 milijuna eura, od čega je EU sufinancirala 85 posto, a ostalo su platili građani Rijeke.
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić rekao je da je brod Galeb spomenik SDP-ovoj politici i pogrešnim odlukama, te zatražio političku odgovornost svih koji su sudjelovali u projektu.
Upozorio je da održavanje broda doseže do milijun eura godišnje te se postavlja pitanje tko će to platiti jer ne postoji interes poduzetnika.
Miletić je kazao da će premijeru Plenkoviću predložiti da država preuzme Galeba za jedan euro te ga premjesti na Goli otok, kao mjesto stradanja u komunističkom režimu, gdje bi posjetitelji mogli vidjeti i taj dio povijesti, ili na Brijune, gdje već postoji Titov muzej.
Brod Galeb, poznat kao ploveća rezidencija Josipa Broza Tita, Ministarstvo kulture je 2006. proglasilo kulturnim dobrom, a od 2017. je dio europskog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ koji još traje i u sklopu kojega bi brod trebao imati stalni postav o povijesti broda i prateće turističko- komercijalne sadržaje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
