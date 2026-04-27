TRAGEDIJA KOD KOPRIVNICE

Poginuo mladi motociklist, policija objavila detalje nesreće

Hina
27. tra. 2026. 10:05
01.09.2022., Policija. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dvadesetdvogodišnji vozač motocikla smrtno je stradao u prometnoj nesreći u nedjelju u mjestu Suha Katalena, a koprivničko-križevačka policija izvijestila je da je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom kojim je upravljao prije položenog vozačkog ispita.

Prema dostupnim informacijama, mladić je upravljao neregistriranim i neosiguranim motociklom, i to prije položenog vozačkog ispita. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te sletio izvan kolnika.

Nažalost, zadobivene ozljede bile su kobne te je vozač preminuo na mjestu nesreće. Njegovo tijelo prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Policijski službenici provode daljnje postupke te će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Zbog provođenja očevida, promet na tom području bio je obustavljen od 20:15 do 23 sata te se odvijao obilaznim pravcima, navela je policija u ponedjeljak.

