politički "teškaš"
"Princ tame" stiže u Hrvatsku: "Špijunski majstor, čuvar tajni, a možda i budući predsjednik"
U sklopu Inicijative triju mora u utorak na summit u Dubrovniku dolazi oko tisuću i petsto gostiju iz svijeta politike i biznisa. Na najveći poslovni skup u povijesti naše zemlje doći će predstavnici više stotina kompanija, a u goste dolaze i politički teškaši najviše kategorije, piše Jutarnji list.
Poput Chrisa Wrighta, Trumpova ministra energetike, koji će predvoditi američku poslovno-političku delegaciju, te Hakana Fidana, turskog ministra vanjskih poslova i jednog od najmoćnijih ljudi u Erdoğanovoj administraciji.
Trumpov ministar energetike sebe opisuje kao "energetskog štrebera i predanog humanitarca" te strastvenog poduzetnika koji se prije ulaska u politiku realizirao u poslovnom svijetu.
S druge strane, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u visoku je politiku došao iz sasvim drugog miljea - iz vojnog i obavještajnog svijeta.
Prije nego što ga je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan 2023. godine imenovao svojim novim ministrom vanjskih poslova, Fidan je već bio dio turske elite, dobro etabliran i visoko rangiran u turskoj političko-obavještajnoj hijerarhiji.
Nakon što je od 1986. do 2001. služio u oružanim snagama, dobrovoljno je napustio vojnu službu i otišao studirati u SAD, gdje je diplomirao menadžment i političke znanosti, a kasnije se još školovao u Beču, Ženevi i u Londonu. Nakon toga vraća se u vojno-političke vode, a u prvu političku ligu lansiran je 2007. godine kada ga je turski predsjednik Erdoğan imenovao svojim savjetnikom za vanjsku politiku.
Turski mediji često su apostrofirali to što, kako tvrde, predsjednik Erdoğan u njega ima veliko povjerenje.
"On je moj čuvar tajni. On je čuvar državnih tajni", rekao je jednom prilikom za Fidana turski predsjednik.
Nakon što je ušao u najuži krug ljudi od Erdoğanova povjerenja, Fidan je odrađivao neke od najdelikatnijih državnih poslova. Svojevremeno je bio pregovarač s predstavnicima Kurdistanske radničke partije (PKK), a 2010. Erdoğan ga promovira na mjesto čelnika Nacionalne obavještajne službe.
Turski su mediji pisali kako je aktualni ministar vanjskih poslova u vrijeme dok je bio na čelu obavještajne službe sudjelovao i u brojnim delikatnim operacijama, poput turskih (protuterorističkih) aktivnosti u Siriji i Iraku.
Aktualni turski ministar vanjskih poslova u vrijeme dok je vodio obavještajnu službu, kako su pisali tamošnji mediji, bavio se i pripremom terena za ponovno uspostavljanje odnosa između Egipta i Saudijske Arabije.
Nakon što je 2023. godine imenovan novim ministrom vanjskih poslova, novinar Nicolas Bourcier, Le Mondeov dopisnik iz Istanbula, napisao je velik Fidanov profil u kojem ga je opisao kao "nekadašnjeg špijunskog majstora" koji slovi za "mogućeg nasljednika predsjednika Erdogana".
"Trinaest je godina Hakan Fidan bio u sjeni svog zaštitnika. Kad je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan putovao u inozemstvo u pratnji svog ministra vanjskih poslova Mevluta Çavusoglua, Fidan je bio drugi čovjek delegacije. Politički ‘princ tame‘, jednako učinkovit koliko i diskretan. Novi šef turske diplomacije nikad nije puno govorio, ali dok je rukovodio turskim obavještajnim službama, njegov se glas dovoljno čuo.
Do te mjere da su ga predstavljali kao najmoćnijeg političkog lidera u zemlji, iza njegovog mentora Erdoğana. A kad je Recep Tayyip Erdoğan ponovno izabran, nikoga nije iznenadilo to što je Fidana postavio na čelo Ministarstva vanjskih poslova, jer se njegovo ime dugo spominjalo za tu poziciju", napisao je, među ostalim, Bourcier.
Turski šef diplomacije nedavno je izazvao pozornost šire međunarodne publike oštrom kritikom izraelske vlade.
"Izrael instrumentalizira sigurnost, Izrael ne želi samo sigurnost, Izrael želi više teritorija", rekao je Fidan, dodajući kako "sigurnost vladi Benjamina Netanyahua služi kao izgovor za okupaciju dodatnog teritorija".
"Izrael mora shvatiti da je jedini način da živi mirno i sigurno taj da dopusti drugim državama njihovu vlastitu sigurnost, teritorijalni integritet i slobodu, umjesto da na njih primjenjuje silu", rekao je.
Fidan je poručio i kako Izrael po novome, osim palestinskih teritorija (pojas Gaze, Zapadna obala, Istočni Jeruzalem), želi uspostaviti dominaciju i nad dijelovima Libanona i Sirije.
"To mora prestati", zaključio je turski ministar vanjskih poslova.
