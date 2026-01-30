Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije objavio na društvenim mrežama teme razgovora, a objavu prenosimo u cijelosti.

"U Banskim dvorima sastao sam se s predsjednicom EK-a Ursulom von der Leyen, s kojom nastavljamo izvrsnu suradnju na dobrobit Hrvatske i Europske unije. Istaknuo sam značaj proširenja kapaciteta LNG terminala na Krku i JANAF-ova naftovoda u kontekstu energetske sigurnosti te stvaranja alternativnih dobavnih pravaca, umjesto kupnje energenata od Rusije.

Založili smo se za daljnju podršku Ukrajini, koja brani svoju slobodu, ali i sigurnost te demokratske vrijednosti cijele Europe. Podupiremo što skorije postizanje mira, koji treba biti utemeljen na pravednim i održivim osnovama, uz zaštitu suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava.

U pogledu jačanja globalne uloge EU-a i stabilnosti našeg susjedstva razgovarali smo i o politici proširenja. Hrvatska će nastaviti snažno podupirati put Ukrajine i Moldavije te zemalja jugoistoka Europe, osobito nama susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", stoji u objavi premijera.