FOTO / Europski čelnici u Zagrebu, Plenković nakon prvih sastanaka: "Nastavljamo izvrsnu suradnju"

N1 Info
|
30. sij. 2026. 13:12
15:26
Marko Lukunic / Pixsell

Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, danas i sutra borave u Zagrebu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP), gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.

"Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola", rekli su ranije iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.

Također, na neformalno okupljanje "EPP Leader's Retreat" će doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer.

Sudjelovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.

Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, koji vodi dvije od tri glavne institucije EU-a: Komisiju i Parlament.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primit će predsjednike vlada, država i čelnike europskih institucija u Banskim dvorima.

Razgovarat će o bilateralnim temama, ključnim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima pred Europom, kao i o transatlantskim odnosima.

15:26

prije 2 min.

Plenković s Metsolom: "Zadovoljni smo zajedničkim stavovima"

"U Banskim dvorima primio sam predsjednicu EP-a Robertu Metsolu. Zadovoljni smo izvrsnom suradnjom s Europarlamentom te zajedničkim stavovima u brojnim važnim pitanjima za Hrvatsku i Europu. Založili smo se za daljnju potporu Ukrajine i stabilizaciju prilika na Bliskom istoku te raspravili o stanju u jugoistočnoj Europi i daljnjem procesu proširenja. U kontekstu transatlantskih odnosa, dijalog, povjerenje i bliska suradnja između EU-a i SAD-a od iznimnog su značaja u okolnostima globalnih prijetnji i sigurnosnih izazova", priopćio je premijer Plenković.

15:09

prije 18 min.

Plenković o sastanku s von der Leyen: "Nastavljamo izvrsnu suradnju"

Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije objavio na društvenim mrežama teme razgovora, a objavu prenosimo u cijelosti.

"U Banskim dvorima sastao sam se s predsjednicom EK-a Ursulom von der Leyen, s kojom nastavljamo izvrsnu suradnju na dobrobit Hrvatske i Europske unije. Istaknuo sam značaj proširenja kapaciteta LNG terminala na Krku i JANAF-ova naftovoda u kontekstu energetske sigurnosti te stvaranja alternativnih dobavnih pravaca, umjesto kupnje energenata od Rusije.

Založili smo se za daljnju podršku Ukrajini, koja brani svoju slobodu, ali i sigurnost te demokratske vrijednosti cijele Europe. Podupiremo što skorije postizanje mira, koji treba biti utemeljen na pravednim i održivim osnovama, uz zaštitu suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava.

U pogledu jačanja globalne uloge EU-a i stabilnosti našeg susjedstva razgovarali smo i o politici proširenja. Hrvatska će nastaviti snažno podupirati put Ukrajine i Moldavije te zemalja jugoistoka Europe, osobito nama susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", stoji u objavi premijera.

15:05

prije 22 min.

Sastanak s Kyriakosom Mitsotakisom

Počeo je sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosom Mitsotakisom.

30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosom Mitsotakisom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

14:28

prije 59 min.

Sastanak s Donaldom Tuskom

Održao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Vlade Republike Poljske Donaldom Tuskom.

30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednikom Vlade Republike Poljske Donaldom Tuskom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL
30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednikom Vlade Republike Poljske Donaldom Tuskom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

13:55

prije 1h

Stigla i Roberta Metsola

Sastali su se predsjednik Vlade Andreja Plenkovića i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.

30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL
30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

13:15

prije 2h

Sastali se premijer i von der Leyen

Počeli su prvi sastanci premijera i europskih čelnika u Banskim dvorima. Andrej Plenković prvo se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL
30.01.2026., Zagreb - U Banskim Dvorima odrzao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL
Andrej Plenković EPP Zagreb

