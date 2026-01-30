Skup EPP-a
FOTO / Europski čelnici u Zagrebu, Plenković nakon prvih sastanaka: "Nastavljamo izvrsnu suradnju"
Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, danas i sutra borave u Zagrebu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP), gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.
"Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola", rekli su ranije iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.
Također, na neformalno okupljanje "EPP Leader's Retreat" će doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer.
Sudjelovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.
Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, koji vodi dvije od tri glavne institucije EU-a: Komisiju i Parlament.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković primit će predsjednike vlada, država i čelnike europskih institucija u Banskim dvorima.
Razgovarat će o bilateralnim temama, ključnim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima pred Europom, kao i o transatlantskim odnosima.
6 Objava
15:26
prije 2 min.
Plenković s Metsolom: "Zadovoljni smo zajedničkim stavovima"
"U Banskim dvorima primio sam predsjednicu EP-a Robertu Metsolu. Zadovoljni smo izvrsnom suradnjom s Europarlamentom te zajedničkim stavovima u brojnim važnim pitanjima za Hrvatsku i Europu. Založili smo se za daljnju potporu Ukrajine i stabilizaciju prilika na Bliskom istoku te raspravili o stanju u jugoistočnoj Europi i daljnjem procesu proširenja. U kontekstu transatlantskih odnosa, dijalog, povjerenje i bliska suradnja između EU-a i SAD-a od iznimnog su značaja u okolnostima globalnih prijetnji i sigurnosnih izazova", priopćio je premijer Plenković.
15:09
prije 18 min.
Plenković o sastanku s von der Leyen: "Nastavljamo izvrsnu suradnju"
Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije objavio na društvenim mrežama teme razgovora, a objavu prenosimo u cijelosti.
"U Banskim dvorima sastao sam se s predsjednicom EK-a Ursulom von der Leyen, s kojom nastavljamo izvrsnu suradnju na dobrobit Hrvatske i Europske unije. Istaknuo sam značaj proširenja kapaciteta LNG terminala na Krku i JANAF-ova naftovoda u kontekstu energetske sigurnosti te stvaranja alternativnih dobavnih pravaca, umjesto kupnje energenata od Rusije.
Založili smo se za daljnju podršku Ukrajini, koja brani svoju slobodu, ali i sigurnost te demokratske vrijednosti cijele Europe. Podupiremo što skorije postizanje mira, koji treba biti utemeljen na pravednim i održivim osnovama, uz zaštitu suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava.
U pogledu jačanja globalne uloge EU-a i stabilnosti našeg susjedstva razgovarali smo i o politici proširenja. Hrvatska će nastaviti snažno podupirati put Ukrajine i Moldavije te zemalja jugoistoka Europe, osobito nama susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", stoji u objavi premijera.
15:05
prije 22 min.
Sastanak s Kyriakosom Mitsotakisom
Počeo je sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Vlade Helenske Republike Kyriakosom Mitsotakisom.
14:28
prije 59 min.
Sastanak s Donaldom Tuskom
Održao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednikom Vlade Republike Poljske Donaldom Tuskom.
13:55
prije 1h
Stigla i Roberta Metsola
Sastali su se predsjednik Vlade Andreja Plenkovića i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
13:15
prije 2h
Sastali se premijer i von der Leyen
Počeli su prvi sastanci premijera i europskih čelnika u Banskim dvorima. Andrej Plenković prvo se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
