Skup čelnika EPP-a u Zagrebu: Ovo su ključne teme o kojima će razgovarati

Dvodnevan neformalan skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija koji će iza zatvorenih vrata razgovarati o ključnim izazovima pred Europom današnjice i transatlantskim odnosima.
Lideri Europske pučke stranke (EPP) okupljaju se u hotelu Westin na poziv predsjednika HDZ-a i hrvatske vlade Andreja Plenkovića i predsjednika EPP-a Manfreda Webera.
Na skup pod nazivom "EPP Leader's Retreat" najavljen je dolazak preko 20 europskih čelnika koji su dio EPP-ove obitelji demokršćanskih stranaka. U Zagrebu se očekuje i nekoliko šefova stranaka iz obitelji EPP-a koji su u oporbi u svojim matičnim zemljama, poput Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke.
"Ovoga vikenda u Hrvatskoj će boraviti niz čelnika europskih institucija, šefova država i vlada pa ćemo održati i niz bilateralnih sastanaka", rekao je u četvrtak Plenković u uvodu na sjednici vlade. Najavio je da će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Europskog parlamenta Robertom Metsolom, kao i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom kojemu je to prvi posjet Hrvatskoj.
Hrvatski premijer najavio je i bilateralni sastanak i s poljskim kolegom Donaldom Tuskom, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi puta otkako je ponovno postao premijer, te s predsjednicima vlada Grčke i Latvije.
Najavljujući bilateralne razgovore, premijer Plenković kazao je da će oni biti prigoda da se razmijene mišljenja o bilateralnim temama, ali i ključnim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima pred Europom, kao i o transatlantskim odnosima sa SAD-om s obzirom na nedavne napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Na neformalnom okupljanju EPP-a raspravljat će se o ulozi Europe u svijetu, globalnim i geopolitičkim izazovima, kao i prioritetima EPP-a u nadolazećem razdoblju. Jedna od tema bit će i demografska obnova Europe.
Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, a uključuje razgovore iza zatvorenih vrata kako bi bili opušteniji.
Stoga će skup biti zatvoren za medije, a tek će se u subotu na konferenciji za novinare Plenkovića i Webera čuti nešto više o razgovorima.
Događaj će u petak u zagrebačkom hotelu Westin otvoriti Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides čija je zemlja trenutno predsjedavajuća EU-om.
U petak će biti usvojena i zajednička izjava pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Europu (Demographic Renewal: A strategic imperative for Europe), a subotnji dio događanja je posvećen političkim prioritetima EPP-a.
Očekuje se da će se raspravljati i o današnjem položaju stranke, budućnosti politike desnog centra i o načinima zaštite od populizma.
