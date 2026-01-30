Skup čelnika EPP-a u Zagrebu: Ovo su ključne teme o kojima će razgovarati

"Ovoga vikenda u Hrvatskoj će boraviti niz čelnika europskih institucija, šefova država i vlada pa ćemo održati i niz bilateralnih sastanaka", rekao je u četvrtak Plenković u uvodu na sjednici vlade. Najavio je da će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Europskog parlamenta Robertom Metsolom, kao i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom kojemu je to prvi posjet Hrvatskoj.