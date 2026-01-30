Europski pučani u Zagrebu donijeli deklaraciju o demografiji

EU je suočen sa starenjem stanovništva, depopulacijom i niskim stopama nataliteta. U svim državama članicama stope fertiliteta pale su znatno ispod razine jednostavne reprodukcije od 2,1 djeteta po ženi, s prosjekom oko 1,38. Time se stvara sve veći pritisak na mirovinske sustave, tržište rada i zdravstvene sustave diljem Europe, a kontinent se sve više oslanja na radnike trećih zemalja kako bi „u kratkom roku ublažile pad radno sposobnog stanovništva”.