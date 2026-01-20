Eurozastupnici zbog Trumpa žele ulaganja u naoružanje: "Imamo specifične ugroze koje dolaze iz susjedstva"

"Prva je bila energetska ovisnost o fosilnim gorivima koje je poprilično lakomisleno uvozila iz Ruske Federacije, nadajući se da će izvoziti demokraciju u Rusiju. Druga je ovisnost koju treba u bitnome reducirati, a to je ovisnost o proizvodno tržišnim kapacitetima Kine, što je pokazala korona. Odjednom se ispostavilo da Europska unija na svom teritoriju ne može proizvesti ni vitamin C ni zavoje. I treća je ona koje će se biti najbolnije riješiti, a to je ovisnost o apsolutnoj sigurnosti koju jamče Sjedinjene Američke Države. Ne zbog Europe u ovom slučaju, nego zbog potpuno promijenjene političke paradigme koja je zavladala u SAD-u, pogotovo u drugom Trumpovom mandatu", smatra Picula.