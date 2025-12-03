Ministar obrane BiH Željani Zovko rekao da ima "ustaške gene", ona mu odgovorila

Primorac je jučer sudjelovao u saslušanju Odbora Zastupničkog doma za vanjske poslove, Pododbor za Europu, o Zapadnome Balkanu i pritom istaknuo da Hrvati u BiH trpe tešku diskriminaciju od brojnije muslimanske (bošnjačke) zajednice te da im je uskraćeno pravo birati svoje političke predstavnike. To je, kako je naveo, rezultiralo padom populacije od 62 posto.