Doktori savjetuju: Evo kada trebate večerati želite duže živjeti

Na kraju, kaže Longo, suština je u tome da obroci budu smješteni unutar dvanaest sati i da se večera završi tri sata prije spavanja. Dodatne promjene u prehrani potrebne su samo ako tijelo loše reagira na postojeći raspored. Ako imate obilniju večeru, a pritom dobro spavate te su kolesterol i krvni tlak u granicama normale, tada je sve u redu. No ako loše spavate i imate zdravstvene probleme, možda bi trebalo prijeći na veći doručak, veći ručak i manju večeru, što se u praksi najčešće pokazuje kao najzdraviji obrazac prehrane.