Plenković: Konačna odluka o Vujčiću u ožujku

Naveo je da se to uspjelo i "jednom vrlo diskretnom, ali izrazito angažiranom, preciznom, kvalitetnom logističkom kampanjom", koja se odvijala na tri razine - jedna je bila razina guvernera o čemu je vodio računa sam Vujčić, druga je bila ministara financija koju je vodio ministar Marko Primorac i razina predsjednika i predsjednika vlada, kojom se on sam bavio. Dodao je i da je neposredno pred Europsko vijeće, odnosno pred samo podnošenje Vujčićeve kandidature imao ključne posjete u Rimu, Parizu i Berlinu, gdje je glavne aktere imao prigodu izvijestiti o njegovim kvalitetama i želji da Hrvatska dobije tu dužnost.