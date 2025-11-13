FOTO / Kod Senja se srušio zrakoplov: Pronađeno tijelo pilota, istraga se nastavlja sutra

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, je pao turski zrakoplov Air Traktor AT-802. U njemu je bio samo pilot. Nažalost, poginuo je.
Kako su našem Borni Šmeru potvrdili u Policijskoj upravi ličko-senjskoj, zrakoplov turskih oznaka nestao je s radara u 16:53.
19:50
prije 0 min.
Oglasilo se Ravnateljstvo
Očevid će se provesti sutra na mjestu pada zrakoplova, obavijestilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite.
19:34
prije 16 min.
Pronađeno tijelo pilota
Informacija o pronalasku tijela pilota turskog zrakoplova i službeno je potvrđena.
19:09
prije 42 min.
Poziv u pomoć
Policija je ogradila čitavo područje na kojem je pronađen turski zrakoplov Airtractor AT802. Do njega su prvi stigli vatrogasci i pronašli ga doslovno kraj ceste u plamenu nedaleko od krivoputske škole, prema mjestu Nikolići. Istraga pokazuje kako je pilot prije pada objavio poziv u pomoć, tzv. Emergency i ubrzo nestao s radara.
19:04
prije 46 min.
Fotografije s mjesta nesreće
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
19:00
prije 51 min.
Detalji potrage
"Nakon lociranja zrakoplova koji se srušio na lokaciji Krivi Put (područje Grada Senja) vatrogasci su ugasili požarom zahvaćeni zrakoplov i osigurali područje. Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, kao odgovorna osoba, na lokaciju je upućen županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Lončarić koji koordinira akcijom vatrogasaca", navode iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
18:44
prije 1h
Ugašen požar
18:27
prije 1h
"Zrakoplov je pronađen"
"Zrakoplov je pronađen. Poslani su vatrogasci, sad će doći Agencija za istraživanje nesreća i sve druge službe. Ne znamo je li nađen pilot", rekao je Davor Spevec iz Civilne zaštite za 24sata.
18:25
prije 1h
Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite
"Operativni centar civilne zaštite zaprimio je u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova", navode iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH i dodaju:
"Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji - voditelj Područne službe civilne zaštite Gospić."
18:20
prije 1h
Intenzivna potraga
"Uz vatrogasce i policiju, na terenu je 20 pripadnika HGSS stanice Gospić s četiri vozila", rekli iz HGSS-a.
18:18
prije 1h
Bila su dva turska zrakoplova?
Kako neslužbeno doznajemo, dva turska Airtractora su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi nestao.
