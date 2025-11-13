Oglas

TURSKI AIR TRAKTOR

FOTO / Kod Senja se srušio zrakoplov: Pronađeno tijelo pilota, istraga se nastavlja sutra

author author
N1 Info , Borna Šmer
|
13. stu. 2025. 18:00
>
19:50
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, je pao turski zrakoplov Air Traktor AT-802. U njemu je bio samo pilot. Nažalost, poginuo je.

Oglas

Kako su našem Borni Šmeru potvrdili u Policijskoj upravi ličko-senjskoj, zrakoplov turskih oznaka nestao je s radara u 16:53.

Live blog header

13 Objava

19:50

prije 0 min.

Oglasilo se Ravnateljstvo

Očevid će se provesti sutra na mjestu pada zrakoplova, obavijestilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite.

19:34

prije 16 min.

Pronađeno tijelo pilota

Informacija o pronalasku tijela pilota turskog zrakoplova i službeno je potvrđena.

19:09

prije 42 min.

Poziv u pomoć

Policija je ogradila čitavo područje na kojem je pronađen turski zrakoplov Airtractor AT802. Do njega su prvi stigli vatrogasci i pronašli ga doslovno kraj ceste u plamenu nedaleko od krivoputske škole, prema mjestu Nikolići. Istraga pokazuje kako je pilot prije pada objavio poziv u pomoć, tzv. Emergency i ubrzo nestao s radara.

19:04

prije 46 min.

Fotografije s mjesta nesreće

vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
vatrogasci (JVP Senj)
+ 3
Pogledajte Galeriju

19:00

prije 51 min.

Detalji potrage

"Nakon lociranja zrakoplova koji se srušio na lokaciji Krivi Put (područje Grada Senja) vatrogasci su ugasili požarom zahvaćeni zrakoplov i osigurali područje. Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, kao odgovorna osoba, na lokaciju je upućen županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Lončarić koji koordinira akcijom vatrogasaca", navode iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

18:44

prije 1h

Ugašen požar

Ugašen je požar, a neslužbeno doznaje 24sata i da je pronađeno tijelo pilota.

18:27

prije 1h

"Zrakoplov je pronađen"

"Zrakoplov je pronađen. Poslani su vatrogasci, sad će doći Agencija za istraživanje nesreća i sve druge službe. Ne znamo je li nađen pilot",  rekao je Davor Spevec iz Civilne zaštite za 24sata.

18:25

prije 1h

Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite

"Operativni centar civilne zaštite zaprimio je u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova", navode iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH i dodaju:

"Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji - voditelj Područne službe civilne zaštite Gospić."

18:20

prije 1h

Intenzivna potraga

"Uz vatrogasce i policiju, na terenu je 20 pripadnika HGSS stanice Gospić s četiri vozila", rekli iz HGSS-a.

18:18

prije 1h

Bila su dva turska zrakoplova?

Kako neslužbeno doznajemo, dva turska Airtractora su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi nestao.

Teme
aitractor policija senj zrakoplov

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ