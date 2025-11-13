FOTO / Kod Senja se srušio zrakoplov: Pronađeno tijelo pilota, istraga se nastavlja sutra

"Operativni centar civilne zaštite zaprimio je u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova", navode iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH i dodaju:

"Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji - voditelj Područne službe civilne zaštite Gospić."