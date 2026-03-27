HGSS

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Stanice Ogulin u noćnoj su akciji spasili ženu i četvero djece čiji je nestanak prijavljen nakon što s njima rodbina nije mogla stupiti u kontakt tijekom vožnje kroz teško prohodno područje između Like i Plaškog, priopćili su u petak iz HGSS-a.

Podijeli

Oglas

Poziv za intervenciju stigao je od Ministarstva unutarnjih poslova u večernjim satima, a radilo se o obitelji koja se kretala slabo naseljenim područjem mjestimično bez mobilnog signala, u uvjetima crvenog meteoalarma, stoji u priopćenju Hrvatske gorske službe spašavanja.

U akciju je nešto nakon 21 sat upućeno 14 spašavatelja koji su pretraživanje usmjerili na područje ceste između Dabra i Ličke Jesenice, gdje je vozilo prethodno uočeno. Dva tima krenula su iz različitih smjerova, jedan iz Križpolja, a drugi iz Ličke Jesenice.

“Osim snijega, usporavale su nas i brojne izvale stabala koje su prepriječile put”, navode iz HGSS-a, dodajući kako su im u raščišćavanju pomogli djelatnici lokalnog poduzeća koji su ralicom očistili dio puta.

Vozilo je pronađeno na području Kapele, gdje je ostalo zaglavljeno u snijegu i bez goriva. Obitelj je pronađena pothlađena, ali bez ozljeda, te su ih spašavatelji odmah zbrinuli, utoplili i prevezli na sigurno.

“Ne želimo ni pomišljati kako bi im prošla noć, zametenima na Kapeli. Našom brzom akcijom te izvrsnom koordinacijom sa zimskim službama, ovu noć smo im učinili manje neizvjesnom i ipak toplijom”, poručili su iz HGSS-a.

Akcija je završila oko 1,30 sati povratkom svih sudionika u stanicu.

