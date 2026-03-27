Kaos se nastavlja

VIDEO / Dramatična snimka iz centra Zagreba: Vjetar bacio konstrukciju prema autima i prolaznicima

N1 Info
27. ožu. 2026. 11:55

Orkanski udari vjetra koji su danas pogodili Zagreb izazvali su dramatične i opasne prizore u blizini Vinogradske bolnice.

Snažni naleti podigli su i nekontrolirano odbacili dijelove konstrukcije, koji su završili među automobilima i na putu prolaznika, izazvavši paniku, kako javlja Jutarnji list.

Jak vjetar cijelu je noć puhao u Zagrebu, a puše i jutros. Diljem zagrebačkih naselja srušena su stabla, ima i dignutih krovova.

Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, dala je izjavu za javnost.

"Za petak su na snazi brojna upozorenja za opasne vremenske pojave. Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.

Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje", prenosi Index.hr.

PROČITAJTE VIŠE

