FOTO / Kaos zbog snijega, niz nesreća na autocestama, HAK poziva da odgodite putovanje

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, javlja HAK i upozorava da je zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku.
Oglas
U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.
Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama. Trenutno, naime, nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3.
HAK: Ako možete, odgodite put
Zbog promjenjive vremenske situacije savjetujemo vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a.
Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
- prometna nesreća na autocesti A1 na 350+225 km između čvora Prgomet i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.
- prometna nesreća na autocesti A1 na 417+000 km između čvora Zagvozd i čvora Šestanovac u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
- prometna nesreća na autocesti A1 na 437+500 km između čvora Ravča i čvora Zagvozd u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h
- prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 18+900 km između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, kolona je 1 km
- na DC3 između mjesta Dedin i Vodenjak zbog prometne nesreće vozi se usporeno, jednim trakom uz regulaciju prometne policije
Detaljnu vremesku prognozu donosimo na OVOM LINKU.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas