Zbog snijega kaos na cestama: Autobus se zabio u stijenu u Gorskom kotaru!

HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se zbog prometne nesreća na DC3 između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka vozi jednim trakom
Putnički autobus udario je stijenu i tako blokirao promet kod Gornjeg Jelenja u smjeru Delnica. Oborine su u Gorskom kotaru započele kao kiša u noćnim satima, a kasnije se pretvorile u gusti snijeg koji je otežao promet, piše 24sata.
HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se zbog prometne nesreća na DC3 između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka vozi jednim trakom. Uz to, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3.
