FOTO, VIDEO / Kaos zbog nevremena: Vjetar ruši sve pred sobom, tisuće bez struje. Na Sljemenu stablo palo na aute zarobljenih profesora

U velikom nevremenu koje je zahvatilo Zagreb teško je stradao i zagrebački Mirogoj, koji je potpuno zatvoren zbog sigurnosti.

Prema prvim procjenama, srušeno je ili oštećeno više od 200 stabala koja su oštetila spomenike i grobove.

"Molim vas, nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega, nije ugodno, ne bi željeli da se nešto dogodi. Čak ni moji ljudi ne ulaze na groblje. Nezgodno je drveće na groblju, barem 200 stabala visi. Mi imamo procedure za sve štete, popisati ćemo i javiti svima kojima su eventualno grobovi oštećeni", rekao je za HRT Igor Rađenović, voditelj Podružnice Gradska groblja.