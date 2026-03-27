sve službe na terenu
FOTO, VIDEO / Kaos zbog nevremena: Vjetar ruši sve pred sobom, tisuće bez struje. Na Sljemenu stablo palo na aute zarobljenih profesora
Snažno nevrijeme i danas hara diljem Hrvatske, vatrogasci i dežurne službe rade neprestano. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je da je u nevremenu u glavnom gradu lakše ozlijeđeno nekoliko osoba, a u Zagrebačkoj županiji jedna teže, ali nije u životnoj opasnosti, te je pozvao Zagrepčane da zbog snažnog nevremena, ako ne moraju, ne izlaze.
Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama - objavljeno je jutros iz Grada Zagreba
Sanjin Strukic/PIXSELL
Patrik Macek / Pixsell
N1
N1
Patrik Macek / Pixsell
Patrik Macek/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL
Josip Mikacic / Pixsell
Matija Habljak / Pixsell
Matija Habljak / Pixsell
Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
85 Objava
17:27
Grad Zaprešić: Raste vodostaj Krapine, zatvorena Kolodvorska ulica i most preko Krapine
Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo, objavio je na Facebooku Grad Zaprešić.
17:19
"Molim vas, nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega"
U velikom nevremenu koje je zahvatilo Zagreb teško je stradao i zagrebački Mirogoj, koji je potpuno zatvoren zbog sigurnosti.
Prema prvim procjenama, srušeno je ili oštećeno više od 200 stabala koja su oštetila spomenike i grobove.
"Molim vas, nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega, nije ugodno, ne bi željeli da se nešto dogodi. Čak ni moji ljudi ne ulaze na groblje. Nezgodno je drveće na groblju, barem 200 stabala visi. Mi imamo procedure za sve štete, popisati ćemo i javiti svima kojima su eventualno grobovi oštećeni", rekao je za HRT Igor Rađenović, voditelj Podružnice Gradska groblja.
17:17
"Vidio sam da lim leti prema meni"
U petak se proširila snimka na kojoj se vidi čovjek koji je "za dlaku" izbjegao tragediju. Olujni vjetar velike brzine bacio je prema njemu metalnu ogradu. Riječ je o Franji Plenaru, vozaču u KBC-u Sestre milosrdnice.
"Išao sam na posao. Bilo je 6.45. Hodao sam kao i svaki dan, vjetar je puhao, ali nisam to doživljavao kao nešto ekstremno. U jednom trenutku čuo sam zvuk lima i vidio sam da lim leti prema meni. Onda sam instinktivno tražio izlaz. Vidio sam auto ispred sebe da staje. Malo sam se zavukao kod njega", ispričao je za HRT Plenar i dodao da je otrčao na drugu stranu.
"Nije mi baš svejedno jer sam svjestan što se moglo dogoditi", zaključio je Franjo Plenar.
17:05
Bjelovar: Zajedničkom akcijom žurnih službi spašene obiteljske kuće
Najkritičnija situacija zbog obilnih oborina i jakog vjetra na području Bjelovara u petak je bila u Lugu, gdje su zajedničkom akcijom žurnih službi nakon izlijevanja potoka spašene obiteljske kuće, priopćio je Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara.
Zabilježen je značajan porast riječice Plavničke koja se izlila na obližnje livade, zbog čega su pripremljene i postavljane vreće s pijeskom. Poplavljeni su i plastenici jednog OPG-a koji se bavi uzgojem povrća. Srušeno je nekoliko stabala pa su i ceste povremeno bile zatvorene.
Načelnik Stožera Igor Brajdić rekao je da se situacija tijekom dana pogoršala te da je najkritičnije bilo upravo u Lugu, no zajedničkim angažmanom kuće su sačuvane.
U akciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe, Hidroregulacije, Hrvatskih voda, Poduzeća za ceste, HEP-a, policije i drugih žurnih službi.
U naselju Grginac u Općini Veliko Trojstvo dojavljeno je o većoj količini vode zbog oborina, no kuće i promet nisu bili ugroženi.
Na terenu su tijekom dana bile i službe Hrvatskih šuma, Rotora, Vodnih usluga Bjelovar, Centra 112, Zavoda za javno zdravstvo, Opće bolnice Bjelovar i Crvenoga križa.
16:59
Tomašević: Stabilizacija tramvajskog prometa tek u ponedjeljak
Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da su u nevremenu stotine stabala padale na prometnice te da su veliki poremećaji na tramvajskoj mreži.
"Taj veliki kvar još uvijek nije otklonjen jer nije sigurno za radnike ZET-a da rade sa strujom na visini. Prava stabilizacija tramvajskog prometa bit će moguća tek u ponedjeljak", rekao je, prenosi Dnevnik.hr.
Tramvaji ipak voze, samo u rjeđim terminima. To se, dodao je, donekle nadoknadilo pojačanim autobusnim prijevozom. "Međutim, građani i dalje mogu očekivati poteškoće što se tiče prometa", poručio je gradonačelnik.
16:50
Posljednji podaci HAK-a
Za sav su promet otvorene: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (od 16:05), autocesta A6 Rijeka-Zagreb (od 13:50), autocesta A7 Rijeka istok-Šmrika, Krčki most.
Zbog prometne nesreće na autocesti A6 između čvora Oštrovica i naplate Kikovica (63+000 km - 65+000 km) u smjeru Rijeke, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h, objavio je HAK.
Prometna nesreća i na državnoj cesti DC20 u mjestu Sveti Križ. Vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: katamaranske linije: Olib-Silba-Premuda-Zadar, Pula-Zadar-Pula, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka; brodske linije: Preko-Zadar, Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, Komiža-Biševo.
16:39
Draženov dom teško oštećen, dvorana proglašena nesigurnom
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić obišao je danas zajedno s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem Košarkaški centar Dražen Petrović koji je pretrpio značajnu štetu prouzročenu razornim nevremenom koje je pogodilo Grad Zagreb.
Zbog ozbiljnog oštećenja krovišta i pomicanja kupole dvorana je proglašena nesigurnom te je zatvorena do daljnjega, objavljeno je na službenoj stranici Skupštine Grada Zagreba.
"Draženov dom je srce zagrebačkog sporta, a prizori koje smo danas vidjeli potvrđuju razmjer štete. Jučer smo na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba donijeli povijesnu odluku o preoblikovanju KK Cibona u dioničko društvo kako bismo klubu osigurali budućnost, a danas smo ovdje da mu osiguramo i dom. Već smo ranije najavljivali nužnu obnovu ovog objekta, ali ova nas je nepogoda primorala da s planiranja prijeđemo na hitnu, izvanrednu sanaciju", rekao je Mišić.
16:31
16:13
Tomašević o SRUUK-u: "Najbitnije je da je informacija otišla"
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je Bundek, gdje je komentirao upozorenje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), koje je građanima na mobitele stiglo u 07:43 sati, kad je dio učenika već bio na putu prema školama.
"Najbitnije je da je informacija otišla. Znači, ministar i ja smo donijeli tu odluku negdje do 6:00 ujutro. U 6:30 ta informacija je već bila u svim medijima i bila je isto tako posebna informacija svim ravnateljima koji su onda preko grupa slali informaciju roditeljima. Sad što se tiče SRUUK-a, zašto, kako, kada, možemo o tome i kasnije", rekao je i dodao da misli da je sad najbitnije da se gradske i državne službe dobro koordiniraju, prenosi Index.hr.
15:55
Stabla pala na prugu kod Bjelovara, putnici ih sami uklonili
Putnici i osoblje vlaka koji je danas u 14:45 sati krenuo iz Bjelovara za Zagreb naišli su na neočekivanu prepreku samo nekoliko kilometara od polazišta. U šumovitom predjelu kod mjesta Klokočevac put im je zapriječilo stablo srušeno na prugu, zbog čega je vlak morao stati, piše Bjelovar.live.
Nekoliko ljudi izašlo je iz vlaka te zajedničkim snagama uklonili dva stabla koja su blokirala tračnice. Cijela akcija trajala je svega desetak minuta, nakon čega je vlak mogao nastaviti vožnju prema Zagrebu bez daljnjih poteškoća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare