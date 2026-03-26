Meteorolog N1: Izgleda da ćemo i za Uskrs imati ugriz zime

Naš meteorolog Bojan Lipovšćak javio nam se iz Delnica gdje, kaže nam, pada jak snijeg.
"Očekujem da će se ovo nastaviti još sutra, preksutra ujutro i u nedjelju nešto malo", govori.
Zadržat će se hladno vrijeme, najavljuuje naš meteorolog, i ističe kako ovaj prodor još nije zahvatio istočni dio zemlje. To se očekuje u nastavku dana i tijekom petka.
"Izgleda da ćemo i za Uskrs imati manji ugriz zime, bez snijega, ali će temperatura pasti. Nije kraj zimi.", kaže Lipovšćak.
Detaljnije o vremenu čitajte OVDJE.
